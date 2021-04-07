Дань уважения Полотенчику.
Немецкий бренд выпускает кроссовки, посвященные мультсериалу «Южный Парк». В основу лимитированного релиза легла классическая модель Campus. Вместо привычной замши верх пары выполнен из фиолетового пушистого материала. Как могли догадаться поклонники, текстура и цвет отсылают к персонажу мультсериала — говорящему Полотенчику.
На язычках кроссовок нанесены рисованные глаза, которые краснеют при нахождении на солнце. На этом отсылки не заканчиваются. Под язычками расположены потайные карманы с цитатами персонажа — «Don’t forget to bring a towel» и «I have no idea what’s going on».
Коллаборация с «Южным Парком» поступит в продажу 20 апреля (4.20). Купить пару можно будет у избранных ретейлеров adidas Originals по всему миру. Во сколько обойдутся новые кроссовки, пока неизвестно.