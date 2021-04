Немецкий бренд выпускает кроссовки, посвященные мультсериалу «Южный Парк». В основу лимитированного релиза легла классическая модель Campus. Вместо привычной замши верх пары выполнен из фиолетового пушистого материала. Как могли догадаться поклонники, текстура и цвет отсылают к персонажу мультсериала — говорящему Полотенчику.

На язычках кроссовок нанесены рисованные глаза, которые краснеют при нахождении на солнце. На этом отсылки не заканчиваются. Под язычками расположены потайные карманы с цитатами персонажа — «Don’t forget to bring a towel» и «I have no idea what’s going on».