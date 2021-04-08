Трапециевидный корпус, LED-дисплей и милитари-эстетика. Вторая часть нашего гида по незаезженным маркам часов.

AÃRK

Австралийский бренд выпускает часы для тех, кто не носит часы. Продукты AÃRK больше напоминают украшения для приверженцев минималистичного дизайна. Со своей первичной функцией часы справляются, но покупать их стоит не ради времени. Циферблат служит для дизайнеров AÃRK холстом, где они устанавливают необычные стрелки и эффектные деления (вместо цифр).

189 долларов 1 из 2 119 долларов 2 из 2

Сайт aarkcollective.com Цены от 119 долларов до 319 долларов

Briston Watches

Молодой бренд, основанный в 2012 году, придерживается позиции «лучшее — враг хорошего». Вместо того чтобы заново придумывать велосипед, Briston Watches модернизирует тот, что уже создали. Отличительная черта их часов — цепляющий взгляд круглый циферблат в квадратном корпусе. В регулярной коллекции бренда — 7 моделей. Часы доступны в огромном количестве расцветок. Если для создания корпуса в большинстве случаев используют ацетат и нержавеющею сталь, то с ремешками ситуация более вариативная — на выбор доступны кожа, замша, фланель и нейлон.

Сайт briston-watches.com Цены от 190 евро до 1 300 евро

Bulova

Говоря об американском бренде, основанном в 1875 году, нельзя не упомянуть одну из главных моделей в его истории — Computron. Первые часы Bulova с LED-дисплеем увидели свет в далеком 1976 году и быстро обрели статус культовых. Модель, значительно опередившая свое время, брала дизайном. Много ли вы видели часов с трапециевидным корпусом? Пару лет назад, на волне интереса к ретромоделям, бренд перевыпустил Computron. Отличить обновленную версию от оригинала смогут разве что знатоки и увлеченные энтузиасты. Если вы искали нечто особенное, то смотрите. Даже спустя 45 лет модель с водонепроницаемым корпусом из нержавеющей стали выглядит свежо и интересно.

Сайт bulova.com Цены от 10 000 р. до 80 000 р.

Timex

Нельзя сказать, что о Timex в России никто не слышал. Но несмотря на представительство в крупных часовых сетях, самые интересные (на наш взгляд) модели появляются на прилавках редко. Речь о минималистичных часах в винтажном стиле. Например, MK1 с лаконичным дизайном в лучших традициях милитари-эстетики. На базе этой модели Timex выпускал коллаборации с Nigel Cabourn и Carhartt WIP.

Сайт timex.com Цены от 50 долларов до 495 доларов

Storm

Основные модели британского бренда мало чем отличаются от любых классических часов среднего сегмента. Но иногда дизайнеры дают волю своим фантазиям о будущем. В этом симбиозе киберпанка с формальным стилем рождаются ретрофутуристичные модели с яркими полупрозрачными деталями или корпусом из стекла. Помимо часов-леденцов, в арсенале Storm можно найти совсем фантастические экземпляры с LED-дисплеем или вертикальной шкалой, похожей на приборную панель космического корабля.