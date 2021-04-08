Если вы тот самый человек, который всегда втайне надеялся на возвращение велюра и использовал клипы нулевых в качестве мудборда для луков, то новый тест «Афиши Daily» для вас. Узнайте, стиль какого поп-героя из 2000-х вам ближе всего.
Как вы описали бы свой стиль?
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Ваша любимая вещь в гардеробе?
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А что вы никогда не надели бы?
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Ваши любимые бьюти-ритуалы?
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С кем вы сделали бы коллаборацию?
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Ваша фешен-икона?
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На какую вечеринку вы пошли бы в выходные?
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В каком шоу нулевых вы приняли бы участие?
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Чего вам не хватает в 2021 году?
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А что вас раздражает в 2021 году?
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