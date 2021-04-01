Uniqlo анонсировала новую коллаборацию с JW Anderson. В ожидании релиза (одежда поступит в продажу в апреле) выбрали 13 фаворитов, на которые советуем обратить внимание.
Блузка, 1999 р. Идеальное олицетворение всех приемов дизайнера: базовая вещь, сложный цвет и непростой крой
Оверсайз-сорочка, 2999 р. Японскому масс-маркет-бренду всегда хорошо удавались рубашки без воротника. Джонатан Андерсон сделал их более свободными и добавил узор с вертикальной полоской
Брюки, 2999 р. Струящиеся широкие брюки на резинке как самая комфортная одежда на лето
Платье, 3999 р. Платье силуэта сафари, но без рукавов и из легкой ткани
Платье, 1499 р. Небанальная альтернатива традиционному платью-футболке: у этой модели после отреза подол расклешается и ложится складками
Футболка, 1499 р. Футболку с букетом полевых цветов спрятали в мужском отделе, но купить ее захочется всем
Футболка, 1999 р. Безупречный гибрид футболки и свитера. Для поклонников эстетики итало-американского стиля второй половины прошлого столетия
Рубашка, 2999 р. Базовая рубашка с нагрудными карманами. Ранней весной ее можно будет сочетать с контрастной водолазкой
Брюки, 2999 р. Брюки с защипами, которые одинаково хорошо будут сочетаться как с кедами, так и с лоферами
Брюки, 2999 р. Брюки из фактурного материала, напоминающего вельвет
Бейсболка, 1499 р. Долгожданная весна и ручной труд — два основных источника вдохновения для коллекции. Цветочная вышивка и неожиданно яркая ткань их полностью оправдывают
Сумка, 2999 р. Сумка, которая идеально балансирует между нарочито пляжной и совсем городской: в общем, с ней можно отправиться в оба места назначения
Носки, 299 р. Носки из коллабораций Uniqlo x JW Anderson — обязательная покупка каждого сезона. Теперь еще и с намеком на градиент