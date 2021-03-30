Бренд бьюти-гаджетов Foreo выпустил принципиально новый для своего ассортимента продукт — девайс для микротоковой терапии Bear. Как он работает? Две сферы воздействуют на кожу током малой частоты. Капилляры и мышцы напрягаются и расслабляются, что приводит к естественному лимфодренажу и тонусу.

От других гаджетов с микротоками Bear отличается антишоковой системой, которая распознает устойчивость кожи к электричеству и регулирует интенсивность воздействия. К тому же для дополнительного эффекта к микротокам добавили фирменные пульсации T-Sonic.