Новинка с микротоками обещает подтянуть овал лица за две недели использования.
Бренд бьюти-гаджетов Foreo выпустил принципиально новый для своего ассортимента продукт — девайс для микротоковой терапии Bear. Как он работает? Две сферы воздействуют на кожу током малой частоты. Капилляры и мышцы напрягаются и расслабляются, что приводит к естественному лимфодренажу и тонусу.
От других гаджетов с микротоками Bear отличается антишоковой системой, которая распознает устойчивость кожи к электричеству и регулирует интенсивность воздействия. К тому же для дополнительного эффекта к микротокам добавили фирменные пульсации T-Sonic.
Аппарат для микротоковой терапии Foreo Bear появится в продаже в апреле. Купить его можно будет в магазинах и на сайте «Рив Гош» и «Золотое яблоко», а также на ozon.ru и lamoda.ru. Стоимость полноразмерной версии Bear — 31 999 р., а миниатюры Bear Mini — 20 499 р.