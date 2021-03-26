Умный светильник, стул-качалка, бокал, похожий на совриск, и другие нестандартные предметы интерьера, которые появились в магазинах в этом месяце.

Плед Arket

Плед с бахромой и резными листьями мгновенно освежит интерьер.

Цена 6900 р.
Ваза Figueras

Ваза с волнистыми ручками, напоминающими горгону Медузу, — для самых ярких весенних букетов.

Цена 15 724 р.
Набор вешалок Puebco

Если надумаете разобрать гардероб к весне, набор вешалок точно не будет лишним.

Цена 2490 р.
Бокал Helle

Самый нарядный бокал для коктейля, который вы когда‑либо видели.

Цена 32 743 р.
Картина «Камень, кисточки, бумага»

«Маленькие карпы под лозой винограда» — название картины звучит как начало хокку. Можно смотреть на нее и придумывать разные варианты концовки.

Цена 7000 р.
Стул Vitra

Изобретен идеальный предмет для тех, кто любит качаться на стуле.

Цена 24 488 р.
Кружка Belief404 x Кирилл Кто и Ксения Колесникова

Стальная кружка для путешественников по стране, которая слишком много перенесла.

Цена 3000 р.
Пепельница Wacko Maria

Если вы не курите, а леопардовый принт японского бренда все равно вас манит, используйте пепельницу как подставку для украшений.

Цена 7000 р.
Фартук Zara Home

Кухонная одежда с трогательным узором вдохновит вас на пару-тройку лимонных пирогов.

Цена 2299 р.
Ручной отпариватель Philips 8000 Series

Гаджет, максимально ускоряющий глажку. Подойдет любая вода — специальный фильтр отделит накипь. А мощный поток пара справится с заломами за минуту.

Цена 9990 р.
Настольная лампа Philips Hue Iris Cooper

В отличие от многих умных светильников эта модель выглядит как дорогостоящий предмет интерьера. А атмосферный свет задает все так же мастерски.

Цена 11 990 р.
Набор форм для кексов Monbento

Совет: умилительные формы для кексов хорошо работают и с липким рисом — получается инстаграмный японский ланч.

Цена 1790 р.
Ланч-бокс Monbento

Вместительный контейнер для еды в офис тому, кто за карантин привык к домашней готовке.

Цена 3900 р.
Ковер Tkano

Хлопковый ковер с вышивками разных техник и ацтекским узором.

Цена 10 900 р.