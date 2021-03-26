Умный светильник, стул-качалка, бокал, похожий на совриск, и другие нестандартные предметы интерьера, которые появились в магазинах в этом месяце.
Ваза с волнистыми ручками, напоминающими горгону Медузу, — для самых ярких весенних букетов.
Если надумаете разобрать гардероб к весне, набор вешалок точно не будет лишним.
«Маленькие карпы под лозой винограда» — название картины звучит как начало хокку. Можно смотреть на нее и придумывать разные варианты концовки.
Стальная кружка для путешественников по стране, которая слишком много перенесла.
Если вы не курите, а леопардовый принт японского бренда все равно вас манит, используйте пепельницу как подставку для украшений.
Кухонная одежда с трогательным узором вдохновит вас на пару-тройку лимонных пирогов.
Гаджет, максимально ускоряющий глажку. Подойдет любая вода — специальный фильтр отделит накипь. А мощный поток пара справится с заломами за минуту.
В отличие от многих умных светильников эта модель выглядит как дорогостоящий предмет интерьера. А атмосферный свет задает все так же мастерски.
Совет: умилительные формы для кексов хорошо работают и с липким рисом — получается инстаграмный японский ланч.
Вместительный контейнер для еды в офис тому, кто за карантин привык к домашней готовке.