В этом году «Покемонам» исполняется 25 лет: к юбилею популярная медиафраншиза выпустила посуду и кухонные принадлежности для готовки. Всего в дропе 15 предметов — от тарелок разного размера и кружек до разделочных досок и подстаканников. Посуда выполнена из серой и розовой керамики с изображением Пикачу и цветочными мотивами. Одна из самых интересных вещей коллекции — блинная сковорода, на которой можно испечь блины с мордочкой Пикачу.