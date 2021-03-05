Не просто красивые сувениры, а подарки со смыслом: мерч фем-активисток, продукты женского малого бизнеса и вещи с благотворительными целями.

Футболка «Клитор»

Совместный мерч Ники Водвуд и Дарьи Серенко как манифестация раскрепощения и секс-просвета
1800 р.

Платок Lips & Brain

Бренд посвящает свои шелковые изделия выдающимся женщинам. Этот платок глубокого синего цвета отсылает к Аните Конти, первой женщине-океанографу
6650 р.

Обложка для паспорта «#ТыНеОдна»

Мерч сети взаимопомощи женщин и просветительского проекта, в том числе продвигающего закон против домашнего насилия
649 р.

Духи Holynose «Жемчужина»

Аромат, созданный Марией Головиной — парфюмеркой российского бренда Holynose — в коллаборации с ювелирно-шифровальным бюро Black.Form
5000 р.

Шопер Barking Store

Игривая кошка, купив которую, вы пожертвуете 20% в центр «Сестры»
950 р.

Сертификат на завтрак в кафе Eggsellent

Поддержать девичью группировку, научившую Москву и Петербург красиво завтракать, и одновременно решить проблему с праздничным времяпрепровождением
от 1000 р.

Шарф Heart

Мерч художницы, татуировщицы и панк-музыкантки Светы Comrade — яркий, как и сама героиня
2500 р.

Футболка «Насилию.нет»*

Если и ходить с лозунгом на груди, то таким.
2200 р.

Свеча PurPur To the Moon

Бренд чувственных предметов выпускает не только свечи, но и настольную игру для пар, белье и лубрикант. Вклад в удовольствие и сексуальное просвещение
950 р.

Сертификат Openface

Бьюти-стартап, основанный женщинами, борется со стереотипами в уходе за кожей и подбирает продукты индивидуально — шанс прогадать с подарком минимален
1990 р.

Комикс Лив Стреемквист «Расцветает самая красная из роз»

Ироничное исследование о современной любви и гендерных стереотипах, выпущенное независимым издательством с фем-оптикой
750 р.

Футболка Momset

Верный шаг в сторону избавления от мамшейминга и отмены шуток про «яжматерей»
2500 р.

Печатка Avgvst

Кольцо с символом любви и мира принесет 20% стоимости в Консорциум женских НПО, а значит, поможет жертвам домашнего насилия
7500 р.

Набор DTMS

Универсальный набор косметики бьюти-блогерки с научным подходом Адель Мифтаховой и вклад в развитие центра «Сестры»
2410 р.
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