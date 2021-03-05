Не просто красивые сувениры, а подарки со смыслом: мерч фем-активисток, продукты женского малого бизнеса и вещи с благотворительными целями.
Футболка «Клитор»
Совместный мерч Ники Водвуд и Дарьи Серенко как манифестация раскрепощения и секс-просвета1800 р.
Платок Lips & Brain
Бренд посвящает свои шелковые изделия выдающимся женщинам. Этот платок глубокого синего цвета отсылает к Аните Конти, первой женщине-океанографу6650 р.
Обложка для паспорта «#ТыНеОдна»
Мерч сети взаимопомощи женщин и просветительского проекта, в том числе продвигающего закон против домашнего насилия649 р.
Духи Holynose «Жемчужина»
Аромат, созданный Марией Головиной — парфюмеркой российского бренда Holynose — в коллаборации с ювелирно-шифровальным бюро Black.Form5000 р.
Шопер Barking Store
Игривая кошка, купив которую, вы пожертвуете 20% в центр «Сестры»950 р.
Сертификат на завтрак в кафе Eggsellent
Поддержать девичью группировку, научившую Москву и Петербург красиво завтракать, и одновременно решить проблему с праздничным времяпрепровождениемот 1000 р.
Шарф Heart
Мерч художницы, татуировщицы и панк-музыкантки Светы Comrade — яркий, как и сама героиня2500 р.
Футболка «Насилию.нет»*
Если и ходить с лозунгом на груди, то таким.2200 р.
Свеча PurPur To the Moon
Бренд чувственных предметов выпускает не только свечи, но и настольную игру для пар, белье и лубрикант. Вклад в удовольствие и сексуальное просвещение950 р.
Сертификат Openface
Бьюти-стартап, основанный женщинами, борется со стереотипами в уходе за кожей и подбирает продукты индивидуально — шанс прогадать с подарком минимален1990 р.
Комикс Лив Стреемквист «Расцветает самая красная из роз»
Ироничное исследование о современной любви и гендерных стереотипах, выпущенное независимым издательством с фем-оптикой750 р.
Футболка Momset
Верный шаг в сторону избавления от мамшейминга и отмены шуток про «яжматерей»2500 р.
Печатка Avgvst
Кольцо с символом любви и мира принесет 20% стоимости в Консорциум женских НПО, а значит, поможет жертвам домашнего насилия7500 р.
Набор DTMS
Универсальный набор косметики бьюти-блогерки с научным подходом Адель Мифтаховой и вклад в развитие центра «Сестры»2410 р.
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