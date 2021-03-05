Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все — работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Морально готовится принимать поздравления с «праздником весны и красоты»
Деннис Родман делает макияж в рекламе духов и совсем не переживает за свою маскулинность. Мальчики, берем пример!
Один из самых популярных производителей модных париков тоже вдохновляется 90-ми, а именно бунтарскими образами Дрю Бэрримор
Вполне себе тизер к воображаемой фешен-версии «Мстителей»
Я просто хочу, чтобы мои старания оценили по достоинству. Разве я многого прошу?
До этого фото мне не приходило в голову, что анклет вообще-то можно носить не только на голую щиколотку, но и поверх носка
Когда хочешь впечатлить краша на вечеринке
Даешь меньше бесконечных бежевых российских брендов и больше ярких самобытных. Летняя кампания Befree — про разнообразную красоту и красивое разнообразие
Ин Франк
Каждый год пересматривает сериал «Прослушка»
Мне нравится примерно все, что выпускает Human Made Ниго. Особенно хороши всевозможные аксессуары и предметы для дома. Очередная новинка — ящик для документов, который также не оставил меня равнодушным
adidas выпустил обновленную версию своих классических кроссовок Samba — велосипедную. На обуви появились светоотражающие элементы, а в ее подошве — специальные крепления для педалей
Классики милитари-стиля Alpha Industries выпустили очередной релиз в рамках инициативы Re:Supply. По традиции он состоит из трех категорий: Vintage, Deadstock и Upcycled. Здесь можно найти идеальную полевую куртку, винтажную армейскую сумку или добротные брюки, давно вышедшие из производства