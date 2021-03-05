Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все — работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Морально готовится принимать поздравления с «праздником весны и красоты»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nineties Anxiety (@90sanxiety) Деннис Родман делает макияж в рекламе духов и совсем не переживает за свою маскулинность. Мальчики, берем пример!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tomihiro Kono 河野富広 (@tomikono_wig) Один из самых популярных производителей модных париков тоже вдохновляется 90-ми, а именно бунтарскими образами Дрю Бэрримор

Анна Махорина Пытается повторить образ Джареда Лето с «Золотого глобуса»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Throwing Fits (@throwingfits) Я просто хочу, чтобы мои старания оценили по достоинству. Разве я многого прошу?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vagabond Shoemakers (@vagabondshoemakers) До этого фото мне не приходило в голову, что анклет вообще-то можно носить не только на голую щиколотку, но и поверх носка

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от befree (@befree_fashion) Даешь меньше бесконечных бежевых российских брендов и больше ярких самобытных. Летняя кампания Befree — про разнообразную красоту и красивое разнообразие

Ин Франк Каждый год пересматривает сериал «Прослушка»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐇𝐔𝐌𝐀𝐍 𝐌𝐀𝐃𝐄® (@humanmade) Мне нравится примерно все, что выпускает Human Made Ниго. Особенно хороши всевозможные аксессуары и предметы для дома. Очередная новинка — ящик для документов, который также не оставил меня равнодушным

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sneaker Freaker (@sneakerfreakermag) adidas выпустил обновленную версию своих классических кроссовок Samba — велосипедную. На обуви появились светоотражающие элементы, а в ее подошве — специальные крепления для педалей