Главная распродажа Kixbox со скидками до 90% продолжает осваивать онлайн-формат. Накануне старта, 11 марта, «Афиша Daily» по традиции собрала список вещей, на которые рекомендует обратить особое внимание.

Куртка Carhartt WIP, 11 596 вместо 28 990 р. Выгодная инвестиция в зимний гардероб. Учитывая погоду в Москве, выгулять новую куртку вы успеете еще в этом году.

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Куртка-рубашка Edwin, 5596 вместо 13 990 р. Образцовая куртка-рубашка с нескучным панельным дизайном. Ваш помощник в создании сильных многослойных образов.

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Ботинки Clarks Originals, 5996 вместо 14 990 р. Может быть, вам повезет и получится ухватить свой размер ботинок Wallabee, которые в гардеробе продвинутых модников уже давно заменили кроссовки.

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