Главная распродажа Kixbox со скидками до 90% продолжает осваивать онлайн-формат. Накануне старта, 11 марта, «Афиша Daily» по традиции собрала список вещей, на которые рекомендует обратить особое внимание.
Куртка Carhartt WIP, 11 596 вместо 28 990 р. Выгодная инвестиция в зимний гардероб. Учитывая погоду в Москве, выгулять новую куртку вы успеете еще в этом году.
Куртка-рубашка Edwin, 5596 вместо 13 990 р. Образцовая куртка-рубашка с нескучным панельным дизайном. Ваш помощник в создании сильных многослойных образов.
Брюки Thisisneverthat, 9996 вместо 24 990 р. Городская (и однозначно удачная) интерпретация классических брюк карго.
Рубашка Stüssy, 5596 вместо 13 990 р. Та самая рубашка, в которой можно будет проходить все лето.
Рубашка Soulland, 5196 вместо 12 990 р. Универсальная рубашка на каждый день. В такой уместно будет появиться как в офисе, так и на свидании.
Платье Damson Madder, 6796 вместо 16 990 р. Тренд на апсайкл спровоцировал популярность вещей в стиле петчворк, пусть даже не все они сделаны из реальных остатков тканей. При этом небольшой лондонский бренд все равно радеет за экологию: конкретно это платье сделано из 100%-ного органического хлопка.
Жилет Stüssy, 3196 вместо 7990 р. Мода на жилеты в стиле Вассермана вроде бы отгремела, но зато пришла новая — на верхнюю одежду с принтом. Да и вообще, такую вещь можно носить как топ (поверх базового бра).
Поло Obey, 1996 вместо 4990 р. Яркое кроп-поло может стать альтернативой любимой футболке грядущим летом.
Брюки The Ragged Priest, 3196 вместо 7990 р. Идеальные брюки для вечеринки: можно не занимать руки сумкой, а разложить все карточки по карманам.
Ботинки Clarks Originals, 5996 вместо 14 990 р. Может быть, вам повезет и получится ухватить свой размер ботинок Wallabee, которые в гардеробе продвинутых модников уже давно заменили кроссовки.