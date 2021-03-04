Платье Damson Madder, 6796 вместо 16 990 р. Тренд на апсайкл спровоцировал популярность вещей в стиле петчворк, пусть даже не все они сделаны из реальных остатков тканей. При этом небольшой лондонский бренд все равно радеет за экологию: конкретно это платье сделано из 100%-ного органического хлопка.