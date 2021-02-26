Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все — работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы и будем делиться с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова

Так и не посмотрела «Бриджертонов», но с референсами для одежды на сезон определилась

Приятный апсайкл — делать нарочито женственные вещи (как этот корсет) из рабочей ткани Dickies
Цепочки для маски — новый сегмент утилитарных украшений. На этот раз важный аксессуар с изюминкой выпустили Omut совместно с маркой Inshade
Занятный аккаунт, уделяющий большое внимание деталям нарядов с картин XVI–XIX века

Анна Махорина

Создала петицию против джинсов скинни

Ожидание/реальность
«Нагота — это несексуально. Нагота — это естественно. Мы все родились голыми. Нагота — это состояние. Это просто мы и наше тело»
Специально для Pitti Immagine Uomo 99 Каат Дебо, директор и главный куратор антверпенского музея моды MoMu, поговорила с Дрисом Ван Нотеном для нового выпуска Polimoda Duets. Полностью интервью можно посмотреть на YouTube-канале Polimoda
Ситуация: логоман поранился

Ин Франк

Уверен, что на ботинках Timberland не нужно завязывать шнурки

Как же хорош новый флагман Kith в Париже
Коллаборация недели. Carhartt WIP + Kar L’Art De L’Automobile = KARHARTT
Еще одну интересную коллаборацию представили Bee Line by Billionaire Boys Club и Timberland. В очередной релиз сторон войдет не только обувь, но и одежда. Образцовый городской аутдор