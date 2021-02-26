Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все — работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы и будем делиться с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Так и не посмотрела «Бриджертонов», но с референсами для одежды на сезон определилась

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Upcycleboy (@harleybellew) Приятный апсайкл — делать нарочито женственные вещи (как этот корсет) из рабочей ткани Dickies

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от OMUT jewelry (@omutjewelry) Цепочки для маски — новый сегмент утилитарных украшений. На этот раз важный аксессуар с изюминкой выпустили Omut совместно с маркой Inshade

Анна Махорина Создала петицию против джинсов скинни

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polimoda (@polimodafirenze) Специально для Pitti Immagine Uomo 99 Каат Дебо, директор и главный куратор антверпенского музея моды MoMu, поговорила с Дрисом Ван Нотеном для нового выпуска Polimoda Duets. Полностью интервью можно посмотреть на YouTube-канале Polimoda

Ин Франк Уверен, что на ботинках Timberland не нужно завязывать шнурки