Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все — работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы и будем делиться с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Так и не посмотрела «Бриджертонов», но с референсами для одежды на сезон определилась
Анна Махорина
Создала петицию против джинсов скинни
Ин Франк
Уверен, что на ботинках Timberland не нужно завязывать шнурки