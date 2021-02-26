Однотонные, со стеганым верхом, вдохновленные бургерной из «Симпсонов» и еще 14 достойных внимания пар кроссовок.
Vans и Opening Ceremony выпустили еще один совместный релиз. В этот раз стороны «утеплили» модель Authentic — теперь у нее стеганый верх.
UGG продолжает развивать свою линейку кроссовок. Эту весну бренд встречает лаконичными расцветками модели CA805 с верхом из нубука.
Новая модель Asics — это те самые кроссовки на «каждый день». Верх из комбинированных материалов и лаконичная (но нескучная) расцветка.
В прошлом году «суперстарам» исполнилось 50 лет, а в этом бренд выпустил дизайн, который показывает историю изменения модели за эти годы.
Третья функциональная пара от союза Snow Peak и New Balance. Образцовые кроссовки для грядущей весны и сопутствующей ей слякоти.
Еще одна безупречная расцветка классической 991-й модели из линейки Made in England.
Кеды из инновационной кожи, произведенной экологичным методом, с ярким брендингом по бокам — та самая пара «подо все».
Стороны вновь объединили усилия и выпустили интерпретированную версию модели Chuck 70 с верхом из фирменного канваса Carhartt WIP.
Достойная обувная линейка — то, за чем нужно идти к модному испанскому бренду в первую очередь.
Спортивный бренд переиздал архивную модель 1989 года. В этот раз гибрид кроссовок и ботинок доступен только в женских размерах.
Эффектная пара Puma, вдохновленная архивными моделями для тренировок. Особенно хороша подошва.
В основу нового релиза Reebok и Dime легла баскетбольная пара из 80-х BB 4000. Особенно хороша коричневая расцветка с верхом из замши.
Еще одна достойная внимания пара для ценителей аутдор-эстетики. Идеальный компаньон для вашей куртки с мембраной Gore-Tex.
И вновь эксперименты с классическими Chuck 70. На этот раз верх пары украшен ярким коллажем чикагского художника Joe Freshgoods.
Карди Би продолжает свое сотрудничество с Reebok и выпускает очередную расцветку переосмысленной модели Club C.
Кроссовки для поклонников «Симпсонов». Расцветка пары вдохновлена эстетикой спрингфилдской закусочной Krusty Burger.
Очередная технологичная пара от Nike ACG, которая одинаково подходит как для прогулок по городу, так и для пешего туризма.