Однотонные, со стеганым верхом, вдохновленные бургерной из «Симпсонов» и еще 14 достойных внимания пар кроссовок.

Vans x Opening Ceremony Authentic QLT

Vans и Opening Ceremony выпустили еще один совместный релиз. В этот раз стороны «утеплили» модель Authentic — теперь у нее стеганый верх.

Цена 8090 р.
UGG CA805

UGG продолжает развивать свою линейку кроссовок. Эту весну бренд встречает лаконичными расцветками модели CA805 с верхом из нубука.

Цена 13 900 р.
Asics Tarther Blast

Новая модель Asics — это те самые кроссовки на «каждый день». Верх из комбинированных материалов и лаконичная (но нескучная) расцветка.

Цена 8790 р.
adidas Originals Superstar Futureshell

В прошлом году «суперстарам» исполнилось 50 лет, а в этом бренд выпустил дизайн, который показывает историю изменения модели за эти годы.

Цена 10 999 р.
Snow Peak x New Balance R_C4 Mid

Третья функциональная пара от союза Snow Peak и New Balance. Образцовые кроссовки для грядущей весны и сопутствующей ей слякоти.

Цена 24 209 р.
New Balance 991

Еще одна безупречная расцветка классической 991-й модели из линейки Made in England.

Цена 17 009 р.
Veja Campo

Кеды из инновационной кожи, произведенной экологичным методом, с ярким брендингом по бокам — та самая пара «подо все».

Цена 125 евро
Carhartt WIP x Converse Chuck Taylor 70

Стороны вновь объединили усилия и выпустили интерпретированную версию модели Chuck 70 с верхом из фирменного канваса Carhartt WIP.

Цена 11 500 р.
Bimba Y Lola Retro Sneaker

Достойная обувная линейка — то, за чем нужно идти к модному испанскому бренду в первую очередь.

Цена 145 фунтов
Nike Lahar Low

Спортивный бренд переиздал архивную модель 1989 года. В этот раз гибрид кроссовок и ботинок доступен только в женских размерах.

Цена 10 349 р.
Puma Kyron Fantasy

Эффектная пара Puma, вдохновленная архивными моделями для тренировок. Особенно хороша подошва.

Цена 8990 р.
Reebok x Dime BB4000

В основу нового релиза Reebok и Dime легла баскетбольная пара из 80-х BB 4000. Особенно хороша коричневая расцветка с верхом из замши.

Цена 9999 р.
Salomon XA Pro 1 Advanced

Еще одна достойная внимания пара для ценителей аутдор-эстетики. Идеальный компаньон для вашей куртки с мембраной Gore-Tex.

Цена 12 509 р.
Converse x Joe Freshgoods Chuck 70

И вновь эксперименты с классическими Chuck 70. На этот раз верх пары украшен ярким коллажем чикагского художника Joe Freshgoods.

Цена 10 400 р.
Cardi B x Reebok Classic Club C

Карди Би продолжает свое сотрудничество с Reebok и выпускает очередную расцветку переосмысленной модели Club C.

Цена 8699 р.
adidas Originals A-ZX 10000 Krusty Burger

Кроссовки для поклонников «Симпсонов». Расцветка пары вдохновлена эстетикой спрингфилдской закусочной Krusty Burger.

Цена 11 999 р.
Nike ACG Mountain Fly Low

Очередная технологичная пара от Nike ACG, которая одинаково подходит как для прогулок по городу, так и для пешего туризма.

Цена 13 704 р.