Розовая флиска, джинсы из начала нулевых, роскошные мюли и еще 20 новинок февраля.

Мюли Sinobi

Украинский бренд, о котором мы рассказывали в прошлом году, выпустил новую коллекцию. Советуем особенно присмотреться к этим мюлям.

Цена 370 долларов
Кардиган Lime

Идеальная межсезонная вещь, которая заменит опостылевший свитер и поможет плавно перейти от теплых образов к легким.

Цена 5599 р.
Куртка Pull & Bear

Не совсем далматинец, но все еще подходящий принт, чтобы посетить премьеру «Круэллы».

Цена 2999 р.
Юбка Bershka

Когда уже не школьница, но и облачаться в тейлоринг еще рано.

Цена 2599 р.
Бомбер Alpha Industries

Классический бомбер, приправленный нашивками на спине и тематической подкладкой.

Цена 18 400 р.
Куртка Reserved

В расслабленной коллекции Athleisure помимо привычных спорткостюмов можно найти необычную куртку-пончо.

Цена 5999 р.
Футболка JW Anderson x Pol Anglada

Коллаборация с квир-художником, Tom of Finland современности, — Полом Англадой.

Цена 11 900 р.
Сабо Crocs

Идеальный принт для предстоящей весны. Носить с велюровыми костюмами и джинсами клеш. Не забыть джибитсы-кристаллы.

Цена 3599 р.
Свитшот H&M

Не свитшот, а «мечта» из коллаборации H&M с художниками из России, Беларуси и Казахстана.

Цена 2299 р.
Кольцо Vertigo

По-настоящему минималистичная печатка, которой иногда очень не хватает для законченного образа.

Цена 9000 р.
Джинсы Weekday

Коллекция Millennium Denim создана для тех, кто все чаще гуглит снимки Пэрис Хилтон начала нулевых.

Цена 4499 р.
Флиска Berghaus

Осторожно: есть вероятность не захотеть вылезать из этой флиски до жары.

Цена 11 250 р.
Ботинки Dr. Martens x Keith Haring

Вслед за релизом с работами Жан-Мишеля Баскии обувной бренд выпустил ботинки с отсылками к творчеству к важного художника.

Цена 16 900 р.
Футболка Guess x Pleasures

Выбеленный принт из рекламной компании Pleasures с Дрю Берримор.

Цена 4690 р.
Брюки Dopeclvbworld

Психоделический принт с инопланетной расой от художника i61.

Цена 7000 р.
Поло Mr P.

Собственная марка ретейлера Mr. Porter продолжает радовать роскошной базой. Просто посмотрите на это эффектное поло.

Цена 140 фунтов
Парка adidas

В технологичной линейке adidas MYSHELTER пополнение. Практичная парка-трансформер из переработанного пластика, защищающая от ветра и влаги.

Цена 19 999 р.
Рубашка COS

Приталенная рубашка из органического хлопка впишется в комплект в стиле канадского смокинга.

Цена 5990 р.
Куртка Barbour International

Плотная куртка-рубашка, вдохновленная стилем ныне покойного Стива Маккуина.

Цена 8009 р.
Туфли Ekonika

Можно носить уже сейчас на сменку в офис, а весной выйти в них на улицу. Самое удачное комбо — с черными колготками 20 den.

Цена 10 990 р.
Пуховик Colmar Originals

Эксперименты итальянских мастеров с тай-дай-окраской дали свои плоды. В их числе футболки, худи и этот эффектный пуховик.

Цена 410 евро
Рубашка Needles

Идеальная летняя рубашка с эффектным воротником и замысловатым принтом.

Цена 240 долларов
Футболка Freddie Gibbs x 40s & Shorties

Футболка из капсулы рэпера и бренда, приуроченной к номинации альбома Alfredo на «Грэмми».

Цена 35 долларов