Розовая флиска, джинсы из начала нулевых, роскошные мюли и еще 20 новинок февраля.
Украинский бренд, о котором мы рассказывали в прошлом году, выпустил новую коллекцию. Советуем особенно присмотреться к этим мюлям.
Идеальная межсезонная вещь, которая заменит опостылевший свитер и поможет плавно перейти от теплых образов к легким.
Классический бомбер, приправленный нашивками на спине и тематической подкладкой.
В расслабленной коллекции Athleisure помимо привычных спорткостюмов можно найти необычную куртку-пончо.
Коллаборация с квир-художником, Tom of Finland современности, — Полом Англадой.
Идеальный принт для предстоящей весны. Носить с велюровыми костюмами и джинсами клеш. Не забыть джибитсы-кристаллы.
Не свитшот, а «мечта» из коллаборации H&M с художниками из России, Беларуси и Казахстана.
По-настоящему минималистичная печатка, которой иногда очень не хватает для законченного образа.
Коллекция Millennium Denim создана для тех, кто все чаще гуглит снимки Пэрис Хилтон начала нулевых.
Осторожно: есть вероятность не захотеть вылезать из этой флиски до жары.
Вслед за релизом с работами Жан-Мишеля Баскии обувной бренд выпустил ботинки с отсылками к творчеству к важного художника.
Выбеленный принт из рекламной компании Pleasures с Дрю Берримор.
Собственная марка ретейлера Mr. Porter продолжает радовать роскошной базой. Просто посмотрите на это эффектное поло.
В технологичной линейке adidas MYSHELTER пополнение. Практичная парка-трансформер из переработанного пластика, защищающая от ветра и влаги.
Приталенная рубашка из органического хлопка впишется в комплект в стиле канадского смокинга.
Плотная куртка-рубашка, вдохновленная стилем ныне покойного Стива Маккуина.
Можно носить уже сейчас на сменку в офис, а весной выйти в них на улицу. Самое удачное комбо — с черными колготками 20 den.
Эксперименты итальянских мастеров с тай-дай-окраской дали свои плоды. В их числе футболки, худи и этот эффектный пуховик.
Идеальная летняя рубашка с эффектным воротником и замысловатым принтом.
Футболка из капсулы рэпера и бренда, приуроченной к номинации альбома Alfredo на «Грэмми».