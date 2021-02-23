Зеркало-капля, розовый рабочий стол, сенсорная мыльница и еще 12 новинок для дома.

Стол Homerave

Производство полного цикла и собственный дизайн — марка из Петербурга продвигает философию IKEA, но в ярких цветах и устойчивых материалах.

Цена 64 000 р.
Фартук Tkano

Красивый аксессуар, который разнообразит готовку бананового хлеба.

Цена 890 р.
Мыльница-органайзер Umbra

Незаслуженно обделенный вниманием аксессуар года — сенсорный диспенсер для мыла.

Цена 5550 р.
Кружка Dissident

Керамическая чашка с подписью в духе Росздрава.

Цена 590 р.
Тапочки Ripndip

Маскоты бренда, которые обычно выползают из кармашков, теперь наконец обрели полный образ в виде удобной обуви для дома.

Цена 5490 р.
Солонка и перечница H&M

Пожалуй, самая милая пара для специй, которую можно поставить на стол только для хорошего настроения.

Цена 799 р.
Кувшин Arket

Кувшин с глазированным покрытием можно (и нужно) использовать не только по назначению, но и как вазу под цветы. Коттеджкор в действии.

Цена 2500 р.
Корзина Marni Market

Интерьерные корзины уже давно не похожи на те, с которыми вы в детстве ходили за грибами. Вот эта — почти музейный экспонат.

Цена 10 579 р.
Шкатулка Gucci

Внутри надпись — «Сувенир из Рима». По стоимости как раз почти как поездка в Рим.

Цена 23 943 р.
Сервировочное блюдо Zara

Керамический поднос, который не захочется прятать в шкаф с остальной посудой.

Цена 1799 р.
Тарелка «Весна-2020. Коричневое»

Тарелка художницы Натальи Зурабовой для тех, кто ностальгирует по прошлой необычной весне (если такие есть).

Цена 15 000 р.
Декоративная бутылка Coincasa

Бутылка, похожая на амфору с узким горлом, привлекает абстрактным принтом и впишется в интерьер с налетом арта.

Цена 8290 р.
Зеркало Banska

Зеркало на деревянном креплении московского бренда Banska напоминает каплю, а потому так и просится в ванную комнату.

Цена 5700 р.
Чистящее средство All Purpose

Бытовая химия, собранная из эфирных масел. Вкусно пахнет и красиво выглядит на полке, но помните про индивидуальную непереносимость.

Цена 1190 р.
Жидкость для стирки одежды Tangentgc

Бренд, который выпускает средства для тела и всего, что к нему прикасается. Идеально для людей, вкладывающихся в долгосрочный гардероб.

Цена 1790 р.