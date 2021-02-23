Зеркало-капля, розовый рабочий стол, сенсорная мыльница и еще 12 новинок для дома.
Производство полного цикла и собственный дизайн — марка из Петербурга продвигает философию IKEA, но в ярких цветах и устойчивых материалах.
Незаслуженно обделенный вниманием аксессуар года — сенсорный диспенсер для мыла.
Маскоты бренда, которые обычно выползают из кармашков, теперь наконец обрели полный образ в виде удобной обуви для дома.
Пожалуй, самая милая пара для специй, которую можно поставить на стол только для хорошего настроения.
Кувшин с глазированным покрытием можно (и нужно) использовать не только по назначению, но и как вазу под цветы. Коттеджкор в действии.
Интерьерные корзины уже давно не похожи на те, с которыми вы в детстве ходили за грибами. Вот эта — почти музейный экспонат.
Внутри надпись — «Сувенир из Рима». По стоимости как раз почти как поездка в Рим.
Керамический поднос, который не захочется прятать в шкаф с остальной посудой.
Тарелка художницы Натальи Зурабовой для тех, кто ностальгирует по прошлой необычной весне (если такие есть).
Бутылка, похожая на амфору с узким горлом, привлекает абстрактным принтом и впишется в интерьер с налетом арта.
Зеркало на деревянном креплении московского бренда Banska напоминает каплю, а потому так и просится в ванную комнату.
Бытовая химия, собранная из эфирных масел. Вкусно пахнет и красиво выглядит на полке, но помните про индивидуальную непереносимость.
Бренд, который выпускает средства для тела и всего, что к нему прикасается. Идеально для людей, вкладывающихся в долгосрочный гардероб.