Сентиментальная модель от бунтарского бренда.
В прошлом году бренд Dr. Martens праздновал 60-летие модели 1460 (ботинки с восемью люверсами). В этом году аналогичный юбилей отмечают низкие ботинки с тремя парами отверстий для шнурков.
В честь этого события зачастую суровый бренд решил добавить немного романтизма. Так, в России скоро появится юбилейная модель 1461 Hearts, украшенная металлическими заклепками и лаковой вставкой в форме сердца.
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Романтичная модель представлена в двух расцветках: черной и белой. Стоимость пары ботинок составит 16 900 р., а найти обувь можно во всех официальных магазинах бренда в Москве и Петербурге.