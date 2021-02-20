В прошлом году бренд Dr. Martens праздновал 60-летие модели 1460 (ботинки с восемью люверсами). В этом году аналогичный юбилей отмечают низкие ботинки с тремя парами отверстий для шнурков.

В честь этого события зачастую суровый бренд решил добавить немного романтизма. Так, в России скоро появится юбилейная модель 1461 Hearts, украшенная металлическими заклепками и лаковой вставкой в форме сердца.