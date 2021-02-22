Миллионы просмотров, тысячи долларов и одна неудачная укладка.

Темнокожая девушка с туго собранными в хвост волосами трогает макушку, а волоски не двигаются ни на миллиметр — так выглядит ролик в тиктоке, набравший более сорока миллионов просмотров. Американка Тессика Браун рассказывает, что ходит с такой прической уже несколько месяцев и не может ничего сделать. Девушка случайно распылила на голову клей в аэрозоли Gorilla Glue вместо лака для волос. Следующие дни без преувеличения вся Америка будет следить за сагой о Gorilla Glue Girl.

Как так вышло? Фатальная ошибка Тессики — не сомнительный лайфхак. Пользователи интернета были уверены, что девушка случайно перепутала флаконы, но судя по неловкому признанию героини, ее сбила с толку мультифункциональность спрея. На бутылке Gorilla Glue действительно сказано, что клей подходит для дерева, металла, тканей, стекла и много другого, но, увы, не для волос.

Что‑то помогло? Вслед за стартовым роликом Тессика опубликовала наглядное видео, доказывающее бесполезность любых приемов против клея. Девушка намылила голову с шампунем (как сказала героиня, не в первый раз) — ничего не изменилось. После она попробовала все советы, что ей дали комментаторы: пыталась растворить клей смесью кокосового масла и масла чайного дерева. В больнице Браун предложили более мощное средство — ацетон. По предположению врачей, подобная процедура должна была занять около 20 часов, поэтому девушка предпочла сделать все дома. Однако этот прием оказался также крайне болезненным. Ситуация осложнялась еще и тем, что волосы героини были слишком плотно прижаты к скальпу — ни сбрить, ни состричь их не выходило.

Чем все закончилось? Ролик из тиктока разошелся настолько, что Тессику стали приглашать на радио, а на ее инстаграм подписались 700 с лишним тысяч человек. Девушка запустила сбор средств на операцию и собрала почти 24 тысячи долларов. Однако, они ей не понадобились. На трагическую историю обратил внимание доктор Майкл Обинг и за несколько дней последовательных процедур со специальным медицинским растворителем вернул волосы Тессики в норму.

Куда ушли деньги? Деньги, полученные на донатах, девушка пожертвовала в организации, занимающиеся реконструктивной хирургией, чтобы люди с менее виральными историями могли позволить себе медицинскую помощь. Однако заработать на собственной истории у Тессики все же вышло: американка открыла продажу незамысловатого мерча и, судя по контактам менеджера в био инстаграма, надеется на рекламные контракты. Вероятно, популярность Тессики не оставила равнодушными других блогеров, и в тиктоке стали появляться новые случаи склеенных волос.