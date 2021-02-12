В московских ТЦ теперь можно купить не только кроссовки или бургер, но и арт-объекты.

«СберСпасибо» объединился с российскими художниками, чтобы сделать искусство доступным. С 12 февраля по 12 марта в московских торговых центрах и фуд-моллах можно будет найти вендинговые автоматы с арт-объектами A.D.E.D., Эдуарда Еремчука и Саши Фроловой. Каждый участник коллаборации подготовил по три предмета. Арт-группа A.D.E.D. представила подставку для благовоний, плед и ремешок с карабином с узнаваемыми надписями. Дизайнер Эдуард Еремчук разработал комплект постельного белья, вазу и зеркало. Арт-деятель Саша Фролова создала три айтема в своей стилистике — набор постеров, декоративную фигурку и надувной пуф.