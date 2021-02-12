10 февраля в Лос-Анджелесе скончался Ларри Флинт — издатель эротического журнала Hustler. Личность порномагната можно оценивать неоднозначно, но его вклад в поп-культуру неоспорим. Публикуем десяток лучших (и самых приличных) обложек Hustler — с 1974 по 1979 год.