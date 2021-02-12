10 февраля в Лос-Анджелесе скончался Ларри Флинт — издатель эротического журнала Hustler. Личность порномагната можно оценивать неоднозначно, но его вклад в поп-культуру неоспорим. Публикуем десяток лучших (и самых приличных) обложек Hustler — с 1974 по 1979 год.
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Август, 1974 г.
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Октябрь, 1974 г.
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Декабрь, 1974 год
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Июль, 1976 год
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Июль, 1977 год
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Март, 1978 год
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Апрель, 1978 г.
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Октябрь, 1978 г.
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Май, 1978 год
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Июнь, 1979 год