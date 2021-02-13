Вам важно, чтобы у вас с партнером был похожий стиль? А одеждой меняетесь? И если вам что‑то не нравится в образе любимого человека, скажете об этом? В преддверии Дня всех влюбленных «Афиша Daily» узнала у пар, какую роль в их отношениях играет стиль и одежда.

Ксюша Маркетолог

Мне важно, чтобы мне и партнеру было комфортно друг с другом в плане внешнего вида. В нашей паре так сложилось, что у нас схожая внешность, поэтому мы часто носим одинаковые цвета или оттенки, оба тяготеем к натуральным тканям, любим скандинавские и английские бренды. У меня мало одежды, которая могла бы подойти партнеру, — из‑за размера и стиля, так как у меня почти нет оверсайза и мужских вещей. Я иногда могу надеть его флисовую куртку или пуховик, но это редкость: я не фанат носить мужские вещи из‑за того, что они мне сильно велики. Недавно Сережа отдал мне свою шерстяную шапку, которая уменьшилась в размерах после неудачной стирки. Вот ношу, радуюсь. Обычно мы прямо говорим, что нам что‑то не нравится в гардеробе друг друга. Но чаще всего продолжаем носить эти вещи — на мой взгляд, это здорово, так как вещь должна нравиться в первую очередь тебе самому . Для меня это очень важно: если мне в этом платье классно и оно объективно отвечает всем тенденциям, почему я должна его снять? Другой вопрос, если вещь плохо смотрится в комплекте, не подходит по крою или выпадает по цвету и стилю, из‑за чего образ может выглядеть неуместно, — если такое случается, лично я стараюсь всегда указать на другую вещь из гардероба партнера, которая подошла бы лучше. Или предостеречь от неудачных покупок.

Таня Пиар-специалист «Паче», соосновательница The Cultt

Наши с мужем стили схожи — на это влияют какие‑то подсознательные вещи и образ жизни: мы оба работаем по свободному графику, любим чувствовать себя комфортно и расслабленно. Часть вещей мужу приобретаю я (это происходит редко и, разумеется, только с его одобрения, но он почти всегда за). И часто потом не могу остаться к ним равнодушной. Я бы сказала, некоторые вещи в нашем гардеробе унисекс, поэтому кочуют между нами: мужские большие джинсы Levi’s 501 я носила на тугом ремне, в итоге они идеально подошли мужу, ну а я смело беру его рубашки, толстовки. Иногда мы даже сами не можем вспомнить, чья была вещь изначально. Нас все это очень веселит и значительно увеличивает вариативность луков. Иногда мой муж Сережа может искренне и по-доброму начать смеяться от моих образов. Когда, например, я в пижамном платье или рубашке с разрезом (в его интерпретации — дырками). А недавно я купила себе классную вязаную балаклаву, и он сравнил меня с буденновцами! В целом то, что сейчас актуально, забавно для тех, кто далек от трендов. Относиться к этому с юмором мне нравится.

Федя Блогер, создатель ONИ

Иногда мы специально подбираем похожие луки, если хотим сочетаться. Но обычно не заморачиваемся на эту тему: каждый носит то, что хочет. При этом у нас вообще почти весь гардероб общий: удобно и дешево, а вкус в плане одежды у нас схожий. Если нам что‑то не нравится в образах друг друга, мы, конечно, говорим об этом. Это не обидно: скорее, наоборот, советы и критика часто помогают в выборе одежды и образов.

Аня Дизайнер Destame

Для нас не имеет значения, похож наш стиль или нет. Гораздо важнее, чтобы каждому было комфортно в своей одежде — от этого зависит многое: и настроение, и самоощущение, и уверенность в себе. Другое дело, что у нас схожий вкус в стиле, поэтому часто мы сочетаемся, но это не имеет ничего общего с выбором одежды друг под друга перед выходом. За десять лет я взяла его одежду лишь пару раз, и то это коснулось только футболок, которые я донашивала за Артемом дома. Но эта привычка изжила себя, на него мои вещи не налезут, а для меня его одежда слишком оверсайз. Другое дело — аксессуары. Вот шапки и кепки заимствуем друг у друга регулярно! Мы советуемся друг с другом, когда шопимся и когда одеваемся перед выходом из дома, — это уже такая привычка как зубы почистить. Совершенно точно говорим друг другу честно свое мнение, и никого оно никогда не обижает.

Саша Блогер

Мне нравится, когда у нас с партнером похож стиль, но важнее, чтобы партнер в целом выглядел стильно. Просто потому, что мне нравится, когда люди красиво и со вкусом одеты. Любые люди. Я обожаю носить футболки, толстовки и лонгсливы моего молодого человека, потому что они супероверсайз и классно сидят. Сама я тоже часто покупаю мужские вещи большого размера. И иногда мой парень их надевает. Реже, чем я его вещи, но все же. А еще мы носим кепки, сумки, рюкзаки друг друга. Считаю это все абсолютно нормальным. Если мне что‑то не нравится в стиле партнера, то я об этом скажу. Не в форме ультиматума, а в форме дружеского совета или взгляда со стороны. Например, что цвет не очень к лицу. Молодой человек обычно прислушивается к моим советам, касающимся одежды. И даже сам их спрашивает. Я и сама часто обращаюсь за мнением по поводу той или иной вещи или сочетания. При этом не люблю, когда молодой человек критикует мой лук, если я не просила его оценки. Хотя он так делал, может, всего пару раз.

Костя Пиар-менеджер крупной IT-компании

Я считаю, что каждый должен выглядеть так, как считает нужным в определенный момент. Лично для меня подбирать лук, чтобы не отличаться от партнера, — странно. Каждый может делать, что хочет, и носить, что хочет. Мы берем вещи друг друга, но нечасто. У нас большая разница в росте. Заимствуем толстовки, иногда Лиза берет мои сумки. Относимся к этому хорошо. Здорово, когда можно шерить вещи! Если что‑то не нравится в образе партнера, конечно, мы скажем об этом. Иногда принимаем мнение и что‑то меняем в луке, а иногда — нет. Всегда советуемся, если есть сомнения.

Артем Сооснователь ITK

Похожий стиль с партнером — это не важно. Но прикольно использовать свой внешний вид как еще один канал коммуникации друг с другом. В чем‑то ты согласен, как, например, в серых американских New Balance 990; в чем‑то — нет, например, только одному из нас комфортно в одежде с пуговицами. Обмен одеждой? Мои вещи гендерно нейтральны, да и понятие размера сегодня стерлось, поэтому они отлично садятся на нас обоих. Whatever.

Соня Блогерша, актриса

Мне нравится, когда мы одеты в одном стиле: мы можем круто подбирать фэмили-луки, комбинировать наши повседневные наряды, чтобы выглядеть в одной цветовой гамме, например. Очень часто ходим в одинаковых цветах, но надеваем их, например, так: у меня черные штаны, у нее черный пуховик, у нее бежевые штаны, у меня бежевый пуховик, выглядит интересно, и прохожие на это очень часто обращают внимание У нас примерно похожие размеры, и я люблю носить ее джинсы, на мне они сидят очень свободно, и я ощущаю себя в них как в теплом коконе, в который можно залезть с головой и быть в безопасности. Мы часто меняемся футболками/куртками/свитерами, так у нас получается в два раза больше одежды, но, несмотря на это, каждая покупает себе вещи сама, они не общие. Мы обычно ходим вместе по магазинам, советуемся друг с другом, прислушиваемся к рекомендациям. У меня есть такая особенность, я могу просто мельком посмотреть на вещь в магазине и точно знать, что она ей подойдет идеально. Если мне что‑то не нравится, я сначала спрашиваю, хочет ли она услышать мое мнение , а потом, если ответ положительный, аргументированно говорю, почему мне это не кажется классным.

Олег Системный аналитик

Люди транслируют свой характер, мировоззрение и жизненный опыт через внешний облик. Поэтому я хочу видеть в стиле своего партнера тот месседж, который находит у меня отклик. А наши стили в одежде могут и даже должны отличаться. У меня консервативный взгляд на стиль мужчины, поэтому не покушаюсь на одежду моей жены. Однако если бы она носила мешковатую мужскую одежду (я не был бы против этого), то у нас точно был бы общий гардероб. Мне не нравится слушать непрошеную критику, как и большинству. Уверен, моему партнеру тоже. Поэтому хочу себе посоветовать тщательно обдумать мотивы, перед тем как высказаться. Если я уверен, что буду убедителен и не испорчу настроение другому, то не стану молчать. Наверняка искренность оценят и пользы будет больше, чем вреда.

Света Художница

Мы всегда четко понимаем, что одежда — второстепенное, если говорить о восприятии друг друга. Стиль изначально был у нас похож, потому что мы из одной музыкальной среды, которая так или иначе повлияла на наш внешний вид — мерч групп, определенные фишки. Мы вместе уже пятый год, и за это время стиль моего партнера не менялся, а мой очень сильно расширился, что, наоборот, служит очень приятным пространством для комплиментов. В плане обмена вещами у нас в отношениях заведено так: мне можно брать, а партнеру нельзя. У нас разное отношение к носке одежды и ее ценности. Одежда партнера — на девяносто процентов секонд-хенд, моя же бывает либо из более деликатных тканей, либо дорогая, и поэтому я очень бережно ее ношу годами. В начале отношений барьера в том, кто что возьмет поносить, не было, но когда партнер испортил мне пару любимых вещей, мы договорились, что он не будет брать мою одежду, но я могу брать его любую. Он не так привязывается к одежде, как я, и бывает, что, видя, как подолгу я ношу что‑то из его вещей, отдает мне их насовсем. А еще мы иногда целенаправленно на какой‑то период меняемся одеждой, а потом снова разбираем все по личным шкафам. Мы очень друг друга любим, и у нас нет запрещенных тем, когда речь идет о высказывании своего мнения, в том числе об образах друг друга. Но есть условие — высказывать такие оценочные суждения бережно. Мы хорошо друг друга знаем, а в последнее время вышли на тот уровень, когда договорились не высказывать что‑то такое без запроса. Я могу сказать «тебе нравится, как я подобрала образ (например, на концерт)?», и если партнер говорит «мне очень нравится сами вещи, но я бы выбрал другие штаны», то, согласитесь, звучит не так же как «нет, мне не нравится, иди переоденься». В моменты, когда я спрашиваю его мнения, я готова выслушать его и принять, а не обижаться.

Ника Совладелица Kebar Non Stop, диджей

Со временем так получилось, что мы стали очень похожи по стилю, хотя изначально нам это было не важно. Иногда даже на мероприятия одеваемся одинаково по случайности, а потом один из нас меняет лук, чтобы мы не выглядели как близнецы. Изначально Снежана была против того, чтобы брать друг у друга вещи, так как считает, что одежда — это часть личности . Сейчас это немного размылось, иногда одалживаем друга у друга вещи, но это происходит редко. Если мне что‑то не нравится в луке партнера, я не церемонюсь и говорю. Снежана более расслаблена в этом смысле, ну и у меня в принципе не бывает неудачных луков.

Никита Фешен-директор