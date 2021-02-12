Для тех, кто не в настроении отмечать День всех влюбленных, «Афиша Daily» предлагает ироничные альтернативные поводы порадовать близких сердцу людей. 14 февраля в мире чествуют не только святого Валентина, но и программистов, французский язык или, к примеру, шоколадные конфеты с кремом.
День компьютерщика и программиста
Портативный пылесос для клавиатуры (и не только) Xiaomi CleanFly
3290 р.
Гель для области вокруг глаз против темных кругов Malin+Goetz
4100 р.
Ортопедическая подушка на стул Smart Textile
1644 р.
Магнитный куб-антистресс Forceberg
900 р.
Международный день дарения книги
Духи Maison Margiela Replica Whispers in the Library
от 9537 р.
Держатель для книг и журналов Dantone Home
10 400 р.
День рождения французского языка
Жанна Дамас, Лоран Бастид «В Париже. 20 женщин о жизни в городе огней»
1287 р.
Сумка Moschino «Круассан»
€459
Всемирный день исцеления звуком
Стойка для хранения виниловых пластинок VOXmodule
9000 р.
Набор медиаторов Fender
610 р.
Акустическая система Marshall Stockwell II
16 990 р.
День шоколадных конфет с кремовой начинкой в США
Конфетница Crystalite Bohemia
3199 р.
Спрей для дома «Библиотека ароматов» «Шоколадный трюфель»
950 р.
Бомбочка для ванны с ароматом шоколада Miko
231 р.
Щипцы для сахара Tescoma
306 р.