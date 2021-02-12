Для тех, кто не в настроении отмечать День всех влюбленных, «Афиша Daily» предлагает ироничные альтернативные поводы порадовать близких сердцу людей. 14 февраля в мире чествуют не только святого Валентина, но и программистов, французский язык или, к примеру, шоколадные конфеты с кремом.

День компьютерщика и программиста

Портативный пылесос для клавиатуры (и не только) Xiaomi CleanFly

3290 р.

Свитер Madfrenzy

10 000 р.

Гель для области вокруг глаз против темных кругов Malin+Goetz

4100 р.

Ортопедическая подушка на стул Smart Textile

1644 р.

Магнитный куб-антистресс Forceberg

900 р.

Международный день дарения книги

Книжный сертификат

от 1500 р.

Фонарик-закладка Moleskine

1839 р.

Настольная лампа Cotapi

10 399 р.

Духи Maison Margiela Replica Whispers in the Library

от 9537 р.

Держатель для книг и журналов Dantone Home

10 400 р.

День рождения французского языка

Лонгслив Lime

1799 р.

Жанна Дамас, Лоран Бастид «В Париже. 20 женщин о жизни в городе огней»

1287 р.

Сумка Moschino «Круассан»

€459

Берет Kangol

4950 р.

Духи Frederic Malle French Lover

от 13 203 р.

Всемирный день исцеления звуком

Стойка для хранения виниловых пластинок VOXmodule

9000 р.

Набор медиаторов Fender

610 р.

Наушники Beats Powerbeats Pro

14 990 р.

Тибетская поющая чаша

9200 р.

Акустическая система Marshall Stockwell II

16 990 р.

День шоколадных конфет с кремовой начинкой в США

Конфетница Crystalite Bohemia

3199 р.

Набор конфет Ornondo

от 1000 р.

Спрей для дома «Библиотека ароматов» «Шоколадный трюфель»

950 р.

Бомбочка для ванны с ароматом шоколада Miko

231 р.

Щипцы для сахара Tescoma

306 р.