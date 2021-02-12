Для тех, кто не в настроении отмечать День всех влюбленных, «Афиша Daily» предлагает ироничные альтернативные поводы порадовать близких сердцу людей. 14 февраля в мире чествуют не только святого Валентина, но и программистов, французский язык или, к примеру, шоколадные конфеты с кремом.