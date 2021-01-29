Обманчиво милые вещи, которые ничего не говорят о вашей истинной сущности.

Цветочный принт, розовый цвет, романтичные свитерочки и кардиганы: по стилю героини Кэри Маллиган в фильме «Девушка, подающая надежды» никогда не догадаешься, что по вечерам она превращается в роковую соблазнительницу в мини и леопарде. И если художник по костюмам Нэнси Стейнер (которая работала также, к примеру, над «Девственницами-самоубийцами») возвела степень «девочковости» в абсолют, то вам не обязательно перенимать стиль героини настолько буквально — все эти вещи отлично комбинируются с тем же денимом и белыми футболками.

Джемпер H&M

1899 р.

Кардиган H&M

999 р.

Футболка Bershka

899 р.

Брюки H&M

1599 р.

Кеды Converse Chuck 70

8990 р.

Набор серег H&M

399 р.

Балетки H&M

1599 р.

Джинсы Tommy Hilfiger

10 494 р.

Носки MSGM

4000 р.

Кардиган Zara

2599 р.

Сумка Philosophy di Lorenzo Serafini

10 758 р.

Колье Bimba y Lola

£52

Блокнот Urban Renewal

$18

Блуза Pinko

25 535 р.

Топ Reformation

14 606 р.

Блуза Monki

2100 р.
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Благая месть с Кэри Маллиган: что не так с «Девушкой, подающей надежды»