Цветочный принт, розовый цвет, романтичные свитерочки и кардиганы: по стилю героини Кэри Маллиган в фильме «Девушка, подающая надежды» никогда не догадаешься, что по вечерам она превращается в роковую соблазнительницу в мини и леопарде. И если художник по костюмам Нэнси Стейнер (которая работала также, к примеру, над «Девственницами-самоубийцами») возвела степень «девочковости» в абсолют, то вам не обязательно перенимать стиль героини настолько буквально — все эти вещи отлично комбинируются с тем же денимом и белыми футболками.