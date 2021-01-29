Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все — работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы и будем делиться с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
За время карантина купила розовый корсет, но не собирается вылезать из флисок
Успех кроксов не дает покоя Мэттью Уилльямсу. Модель, которую релизнул дизайнер, ну очень напомнила тапочки из пенки для бассейна, покрашенные балончиком, но пока я десяток раз пересматривала видео, что‑то в них все-таки меня зацепило.
Это мог бы быть хороший шелковый платок в коттеджкор-стиле с желудями и грибочками, но создатели добавили в принт опоссума — и теперь этот платок идеальный!
Новый парфюмерный бренд украшает флаконы своих ароматов деревянными крышками. Сами создатели говорят, что вдохновлялись искусством и архитектурой, но, как по мне, не обошлось без детских игрушек. И это тот редкий случай, когда не знаешь, чем пахнет аромат, но запах крышки чувствуешь, глядя на фото.
Эдинбургский ювелирный бренд Grainne Morton выпускает украшения ручной работы невозможной красоты. Цены, правда, тоже невозможные (серьги на фото обойдутся в 975 фунтов), так что остается просто любоваться.
Актуалочка перед 14 февраля: как НЕ надо вести себя на первом свидании. Ну либо внимательнее свайпать тиндер, чтобы найти ту, которая поддержит такой разговор.
После составления тематических подборок для материалов в раздел «Красоты» лента инстаграма ломается и выдает максимум релевантной информации за час. Так я открыла для себя совсем молодой российский бренд предметов для дома Sof и купила вазу (ура таргетологам!).
Weekday дропнул коллекцию, вдохновленную нулевыми, и вот я уже хочу проколоть пупок и носить макси-юбку из денима. Дойдет ли капсула (и мода) до России, пока неизвестно.
Levi’s анонсировал коллаборацию с Pokémon: пока можно рассмотреть только кусочек джинсовой куртки Trucker Jacket, где покемоны прячутся в цветах.
Ин Франк
Планирует открыть частный музей курток Carhartt WIP в Реутове
Безмерно люблю подкаст Throwing Fits. И их инстаграм-аккаунт — он один из немногих, где публикуются понятные мне мемы. Выше — фаворит этой недели.
Скорее всего, вы и сами заметили рост популярности Arc’teryx (и других аутдор-брендов) среди людей, далеких от активностей на открытом воздухе.
В этом видео можно увидеть, как окрашивались кроссовки из очередного совместного релиза Nike и Stussy. Спойлер: вручную, с помощью растительных красителей. Большинство желающих смогут приобрести такие кроссовки только на вторичном рынке.
Вот так лаконично быстро Paperboy Paris и New Balance анонсировали свою новую коллаборацию. На этот раз за основу взяли 992-ю модель.
Очередной архивный кадр со Стивом МакКуином. Для меня подобные снимки — всегда напоминание о том, как должен одеваться мужчина в идеальном мире.
Японский бренд Daiwa Pier39 показал в своем аккаунте образы из весенне-летней коллекции. Этот аутфит меня особенно впечатлил — в нем хорошо примерно все. Рыбацкая кепка, максимально вольная интерпретация полевой куртки, казалось бы, неуместные клетчатые шорты и высокие белые носки, выглядывающие из ботинок Clarks Wallabee.