Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все — работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы и будем делиться с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова За время карантина купила розовый корсет, но не собирается вылезать из флисок

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matthew M Williams (@matthewmwilliams) Успех кроксов не дает покоя Мэттью Уилльямсу. Модель, которую релизнул дизайнер, ну очень напомнила тапочки из пенки для бассейна, покрашенные балончиком, но пока я десяток раз пересматривала видео, что‑то в них все-таки меня зацепило.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ироничная ручная вышивка (@kurochki.co) Это мог бы быть хороший шелковый платок в коттеджкор-стиле с желудями и грибочками, но создатели добавили в принт опоссума — и теперь этот платок идеальный!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ORMAIE (@ormaieparis) Новый парфюмерный бренд украшает флаконы своих ароматов деревянными крышками. Сами создатели говорят, что вдохновлялись искусством и архитектурой, но, как по мне, не обошлось без детских игрушек. И это тот редкий случай, когда не знаешь, чем пахнет аромат, но запах крышки чувствуешь, глядя на фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Grainne Morton (@grainnemorton) Эдинбургский ювелирный бренд Grainne Morton выпускает украшения ручной работы невозможной красоты. Цены, правда, тоже невозможные (серьги на фото обойдутся в 975 фунтов), так что остается просто любоваться.

Анна Махорина Судорожно перелистывает снимки Пэрис Хилтон и Линдсей Лохан 20-летней давности

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pair of Kings Podcast (@pairofkingspod) Актуалочка перед 14 февраля: как НЕ надо вести себя на первом свидании. Ну либо внимательнее свайпать тиндер, чтобы найти ту, которая поддержит такой разговор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SOF . Feel the home (@s_o_f_store) После составления тематических подборок для материалов в раздел «Красоты» лента инстаграма ломается и выдает максимум релевантной информации за час. Так я открыла для себя совсем молодой российский бренд предметов для дома Sof и купила вазу (ура таргетологам!).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WEEKDAY (@weekdayofficial) Weekday дропнул коллекцию, вдохновленную нулевыми, и вот я уже хочу проколоть пупок и носить макси-юбку из денима. Дойдет ли капсула (и мода) до России, пока неизвестно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Levi's (@levis) Levi’s анонсировал коллаборацию с Pokémon: пока можно рассмотреть только кусочек джинсовой куртки Trucker Jacket, где покемоны прячутся в цветах.

Ин Франк Планирует открыть частный музей курток Carhartt WIP в Реутове

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Throwing Fits (@throwingfits) Безмерно люблю подкаст Throwing Fits. И их инстаграм-аккаунт — он один из немногих, где публикуются понятные мне мемы. Выше — фаворит этой недели. Скорее всего, вы и сами заметили рост популярности Arc’teryx (и других аутдор-брендов) среди людей, далеких от активностей на открытом воздухе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stüssy (@stussy) В этом видео можно увидеть, как окрашивались кроссовки из очередного совместного релиза Nike и Stussy. Спойлер: вручную, с помощью растительных красителей. Большинство желающих смогут приобрести такие кроссовки только на вторичном рынке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sneaker Freaker (@sneakerfreakermag) Вот так лаконично быстро Paperboy Paris и New Balance анонсировали свою новую коллаборацию. На этот раз за основу взяли 992-ю модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GreenOverTan (@greenovertan) Очередной архивный кадр со Стивом МакКуином. Для меня подобные снимки — всегда напоминание о том, как должен одеваться мужчина в идеальном мире.