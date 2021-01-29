Запах конца света, регги, профитролей и еще 8 примечательных композиций.
Аромат древесины и моря перешел из коллекции Private Blend в коллекцию Signature и променял голубое стекло на граненый флакон с золотом.
Раньше появление миниатюр объясняли тягой потребителей к перелетам, а сейчас они появляются для того, чтобы любой покупатель мог себе позволить духи.
Аромат раньше продавался только в бутике на улице St-Honoré, но с этого года ольфакторной версией профитролей и карамели могут полакомиться все.
Шоколадные конфеты с вишней и алкоголем на фоне чашки кофе.
Холодный аромат с иголочками мускуса, напоминающего запах статического электричества на волосах.
Новинка эксклюзивной коллекции вобрала в себя все прошлые хиты — и Cuir de Russie, и Coromandel.
Для российского бренда (ответвления Brocard Group) Бертран Дюшофур соорудил шипр с нежными цветами.
Тархун, розмарин и цитрусовые соединились в неожиданно популярный в уходящем году оттенок джина.
Еще один бренд расширил свою линейку небольшими объемами. Что самое приятное — флаконы «реплики» почти не изменились, лишь немного уменьшились.
То ли конец фильма, то ли конец света: неожиданное сочетание попкорна и пороха снова продается в российских магазинах.
Бренд, который всю свою концепцию буквально крутит вокруг винила (и музыки в целом), появился в «Рив Гоше». Green Bubble — ода регги с дымной нотой конопли.