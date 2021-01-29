Запах конца света, регги, профитролей и еще 8 примечательных композиций.

Tom Ford Costa Azzurra

Аромат древесины и моря перешел из коллекции Private Blend в коллекцию Signature и променял голубое стекло на граненый флакон с золотом.

Цена от 9825 р. за 50 мл
Vilhelm Parfumerie

Раньше появление миниатюр объясняли тягой потребителей к перелетам, а сейчас они появляются для того, чтобы любой покупатель мог себе позволить духи.

Цена от 6758 р. за 20 мл
Ex Nihilo Honoré Delights

Аромат раньше продавался только в бутике на улице St-Honoré, но с этого года ольфакторной версией профитролей и карамели могут полакомиться все.

Цена от 27 200 р за 50 мл
Xerjoff Golden Dallah

Шоколадные конфеты с вишней и алкоголем на фоне чашки кофе.

Цена от 23 885 р. за 50 мл
Xerjoff Apollonia

Холодный аромат с иголочками мускуса, напоминающего запах статического электричества на волосах.

Цена от 23 885 р. за 50 мл
Chanel Le Lion

Новинка эксклюзивной коллекции вобрала в себя все прошлые хиты — и Cuir de Russie, и Coromandel.

Цена 15 450 р. за 75 мл
Cosmogony Proserpina

Для российского бренда (ответвления Brocard Group) Бертран Дюшофур соорудил шипр с нежными цветами.

Цена от 8586 р. за 65 мл
Creed Green Neroli

Тархун, розмарин и цитрусовые соединились в неожиданно популярный в уходящем году оттенок джина.

Цена от 23 885 р. за 100 мл
Maison Margiela Replica

Еще один бренд расширил свою линейку небольшими объемами. Что самое приятное — флаконы «реплики» почти не изменились, лишь немного уменьшились.

Цена от 4060 р. за 30 мл
Etat Libre d’Orange La Fin Du Monde

То ли конец фильма, то ли конец света: неожиданное сочетание попкорна и пороха снова продается в российских магазинах.

Цена 8900 р. за 50 мл
Jusbox Green Bubble

Бренд, который всю свою концепцию буквально крутит вокруг винила (и музыки в целом), появился в «Рив Гоше». Green Bubble — ода регги с дымной нотой конопли.

Цена от 11 600 р. за 78 мл