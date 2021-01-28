Каждый месяц мы собираем самую интересную косметику, которая успела появиться на полках магазинов. В декабре это волшебная вода для волос, тени для новичков и другие находки.
Бренд, кажется, объединил в тонике все самые популярные компоненты последних лет: ниацинамид, гликолевую кислоту, цинк, гамамелис.
Помимо основного предназначения, это термозащитное средство упрощает укладку и позволяет с легкостью менять ее, когда захочется.
Кислотный уход теперь популярен не только в сегменте ухода за кожей, но и среди средств для волос.
Антибактериальное мыло-пенка с клубничным запахом и мультяшным дизайном как легкий способ приучить детей к важному ритуалу.
Линейка декоративной косметики Gucci расширилась праймером и тональным средством. Как первый, так и второе отрабатывают каждый рубль стоимости.
Сияющая пудра цвета шампанского украшена гравировкой в честь китайского Нового года — так красиво, что жалко дотрагиваться.
Десять минут на то, чтобы напитать стрессированную или обезвоженную кожу.
Идеальные тени, в том числе для тех, кто за время карантина разучился краситься, — наносятся одной левой, бесконечно сияют и держатся, как прибитые.
Нетипичный составной продукт: два ингредиента, растительный и химический, направленные на один эффект.
Гель напоминает гидрофильную сыворотку: после нанесения на кожу средство превращается в масло, а добавление воды трансформирует его в легкую пенку.
Классическая линейка бренда в этот раз преобразилась с помощью новой отдушки — жизнерадостным цитрусам.
Тренд на сияющую, влажную кожу отодвигает мастодонт макияжа — матовая, фарфоровая кожа. Современные средства с таким эффектом стали легче и незаметнее.
Чудо-жидкость не обещает лечения, но гарантирует, что визуальный эффект будет схож с ламинированием и продержится до мытья головы. А больше и не надо!
В ассортименте бренда с самыми красивыми флаконами мыла пополнение отдушек — нам приглянулось сочетание мимозы и бергамота.
Вера Брежнева не рискует и выпускает привычные продукты. Последняя новинка — блеск для губ с весьма положительными характеристиками.
Гелевое средство для обладателей чувствительной, реактивной кожи и тех, кто предпочитает безводное умывание.