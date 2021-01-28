Каждый месяц мы собираем самую интересную косметику, которая успела появиться на полках магазинов. В декабре это волшебная вода для волос, тени для новичков и другие находки.

Очищающий тоник Art & Fact

Бренд, кажется, объединил в тонике все самые популярные компоненты последних лет: ниацинамид, гликолевую кислоту, цинк, гамамелис.

Цена 584 р.
Термозащитный крем L'Oreal Professionnel Expert Blow-Dry

Помимо основного предназначения, это термозащитное средство упрощает укладку и позволяет с легкостью менять ее, когда захочется.

Цена 1869 р.
Шампунь Derma & More

Кислотный уход теперь популярен не только в сегменте ухода за кожей, но и среди средств для волос.

Цена 833 р.
Мыло Shower Mate

Антибактериальное мыло-пенка с клубничным запахом и мультяшным дизайном как легкий способ приучить детей к важному ритуалу.

Цена 676 р.
Сыворотка-база под макияж Gucci

Линейка декоративной косметики Gucci расширилась праймером и тональным средством. Как первый, так и второе отрабатывают каждый рубль стоимости.

Цена 4300 р.
Хайлайтер MAC Moon Masterpiece

Сияющая пудра цвета шампанского украшена гравировкой в честь китайского Нового года — так красиво, что жалко дотрагиваться.

Цена 3100 р.
Восстанавливающая маска для лица с авокадо Frudia

Десять минут на то, чтобы напитать стрессированную или обезвоженную кожу.

Цена 372 р.
Жидкие тени Sergey Naumov Orion

Идеальные тени, в том числе для тех, кто за время карантина разучился краситься, — наносятся одной левой, бесконечно сияют и держатся, как прибитые.

Цена 1890 р.
Гидролат тимьяна с салициловой кислотой Botavikos

Нетипичный составной продукт: два ингредиента, растительный и химический, направленные на один эффект.

Цена 400 р.
Очищающий гель Sesderma Oceanskin

Гель напоминает гидрофильную сыворотку: после нанесения на кожу средство превращается в масло, а добавление воды трансформирует его в легкую пенку.

Цена 3590 р.
Крем для душа L'Occitane «Карите»

Классическая линейка бренда в этот раз преобразилась с помощью новой отдушки — жизнерадостным цитрусам.

Цена 1590 р.
Тональное средство Guerlain L'Essentiel

Тренд на сияющую, влажную кожу отодвигает мастодонт макияжа — матовая, фарфоровая кожа. Современные средства с таким эффектом стали легче и незаметнее.

Цена 3003 р.
Ламеллярная вода для волос Redken Extreme Bleach Recovery

Чудо-жидкость не обещает лечения, но гарантирует, что визуальный эффект будет схож с ламинированием и продержится до мытья головы. А больше и не надо!

Цена 1900 р.
Жидкое мыло Compagnie de Provence

В ассортименте бренда с самыми красивыми флаконами мыла пополнение отдушек — нам приглянулось сочетание мимозы и бергамота.

Цена 1650 р.
Блеск для губ Vera Guilty Pleasure

Вера Брежнева не рискует и выпускает привычные продукты. Последняя новинка — блеск для губ с весьма положительными характеристиками.

Цена 1400 р.
Мицеллярное желе для снятия макияжа SVR Palpebral

Гелевое средство для обладателей чувствительной, реактивной кожи и тех, кто предпочитает безводное умывание.

Цена 826 р.