Современные лазерные аппараты обещают полное избавление от шрамов, пигментных пятен, подтяжку овала лица и даже лечение акне. Рассказываем про тонкости и особенности лазерной шлифовки — процедуры, решающей несколько проблем одновременно.

Лазерная шлифовка — процедура, в процессе которой лазерный луч удаляет омертвевший слой кожи. Это довольно сильно повреждает верхние слои кожи, однако в то же время ускоряет выработку коллагена и эластина, поэтому после процедуры кожа регенерируется и приобретает более здоровый вид. Шлифовка особенно помогает при борьбе с рубцами: как показывают исследования, уже после первой процедуры клиническое улучшение достигает 50–81%. Лазер не может полностью удалить шрам, однако спустя несколько сеансов на месте старого появляется новый, почти незаметный .

Продвинутые косметологи сочетают лазерную шлифовку с другими косметологическими процедурами — химическими пилингами, инъекциями, фототерапией, — чтобы ускорить результат и достичь максимального эстетического эффекта. Грамотный специалист обязательно проконсультирует вас перед назначением лазерного лечения.

Кому нужна лазерная шлифовка?

Лазерные аппараты работают со следующими состояниями кожи:

— Cниженная эластичность кожи, тусклый цвет лица, морщины, борозды;

— Рубцы постакне, рубцы после операций, травм и ожогов;

— Пигментация (постинфекционная и поствоспалительная);

— Растяжки;

— Сосудистая сеточка.

Как подготовить кожу к процедуре?

Перед лазерной шлифовкой коже нужна предварительная подготовка. Базовые правила: увлажнение и защита от солнца. Для поддержания баланса влаги выбирайте продукты для домашнего ухода с церамидами и/или гиалуроновой кислотой в составе. Также за месяц до процедуры стоит отказаться от загара и ежедневно пользоваться солнцезащитными средствами с SPF-фактором не ниже 30. На предварительной консультации с врачом-косметологом обсудите ваш домашний уход: скорее всего, за 2–4 недели до процедуры придется отказаться от косметики с гликолевой кислотой и ретинолом.

Некоторые специалисты советуют также отказаться от курения за две недели до процедуры и перестать принимать витамин E, аспирин и другие препараты, тормозящие заживление.

Если у вас есть особенно яркие очаги пигментации на коже, то, возможно, вам потребуется предварительно осветлить их кислотным пилингом, но только после соответствующей рекомендации врача. Если у вас есть акне, то делать шлифовку рано — сначала нужно вывести акне в стойкую ремиссию и только потом убирать пятна и рубцы.

Как делается лазерная шлифовка?

Перед самой процедурой врач очищает лицо от косметики и загрязнений, затем делает местную анестезию с помощью крема или геля. После очищения проводится первичная обработка лазером и удаление омертвевших частичек кожи. В отличие от классического лазерного пилинга, во время шлифовки лазер проникает в более глубокие слои кожи, и эффект от него получается более выраженным.

Затем делается повторная обработка лазером, воздействующая уже на более глубокие слои эпидермиса. Финальным этапом процедуры выступает успокаивающая маска для лица — она снимает жжение и помогает коже начать восстановление.

После шлифовки на лице будут сильные покраснения и корочки, но это нормально — на кожу было оказано серьезное воздействие, и ей нужно время на восстановление. Количество процедур зависит от степени поражения кожи, например рубцами, и подбирается с врачом индивидуально.

Возможно ли с помощью лазерной шлифовки убрать шрамы?

«Все зависит от вида рубца. Современные лазерные аппараты хорошо справляются с этой задачей, особенно если мы используем сочетанные протоколы. Например, лазерная шлифовка + инъекционные методы или фототерапия + лазерная шлифовка. Но чтобы справиться с рубцами постакне или рубцами после травм и операций, может понадобиться несколько сеансов», — говорит Виктория Клишко, сооснователь проекта Institute Beauty.

Сколько времени занимает реабилитация после лазерной шлифовки?

«Все зависит от вида лазера и глубины повреждения тканей. Например, реабилитация после гибридного лазера Halo может быть 3–10 дней, а восстановление после аппарата Clear & Brilliant займет около двух дней. Во время реабилитации будут заметны отеки, изменение цвета кожи, корки, сукровица. При этом мы предупреждаем каждого пациента, что кожа будет восстанавливаться в течение 1–2 месяцев , поэтому необходимо бережно относиться к обработанному участку кожи. Защищать от солнца (наносить средства с SPF не меньше 30), а также использовать специальные средства для профилактики образования поствоспалительной пигментации», — комментирует Виктория Клишко.

Какие есть противопоказания у лазерной шлифовки?

«У лазерной шлифовки стандартные противопоказания: беременность, лактация, иммунодефицит, онкология, псориаз, эпилепсия, обострение хронических болезней, острые воспалительные процессы в зоне воздействия, склонность к образованию келоидных рубцов», — рассказывает врач-дерматовенеролог, косметолог клиники эстетической медицины Aging Control Виктория Елесина.

У лазерной шлифовки есть побочные эффекты?

«Лазерная шлифовка — процедура серьезная, и к ней нужно соответствующе относиться. При несоблюдении правил восстановления после шлифовки мы можем получить поствоспалительную гиперпигментацию. То есть если пациент не использует назначенные доктором средства, идет на солнце, забывает про солнцезащитный крем, то он легко может получить пигментные пятна на месте обработки кожи лазером. Поэтому мне, как доктору, важно выбирать пациентов, не имеющих особой склонности к пигментации, а пациентам необходимо строго следовать рекомендациям врача», — предупреждает Мария Бондарева, врач-дерматолог, косметолог клиники Remedy Lab.