Официальный инаугурационный комитет предложил пяти дизайнерам сделать одежду в честь вступления Байдена на пост президента.
Это не первое сотрудничество политического дуэта Байден — Харрис с дизайнерами одежды. Для их предвыборной кампании осенью прошлого года делали мерч Габриела Херст, Джо Перес, Моник Пин и другие модельеры. Перед инаугурацией 20 января политики решили повторить трюк: в новой коллаборации снова можно увидеть работы Херст и Переса, а также Авроры Джеймс, Такуна Паничгула и Роксанн Асулин.
Дизайнерская капсула называется «Верю в лучшее» и создана профсоюзными работниками США — чтобы было демократично, с какой стороны ни посмотри. На президентских выборах Байден набрал рекордное количество голосов среди молодежи и людей, голосующих впервые, поэтому его мерч обращается прежде всего к ним. Отсюда дизайн коллекции, отдающий стритвиром: черное худи с портретами Байдена и Харрис и картой Штатов на спине, свитшот с паттерном тай-дай, лонгслив с надписью «Unity won over division» («Единство победило разобщение») и актуальные сейчас браслеты из бисера. Правда, помимо предметов, созданных дизайнерами, в мерч вошла простая сувенирная продукция — кепка Kamala, поясная сумка, тарелки, медальоны и магниты. Приобрести вещи из коллаборации можно на сайте инаугурационного комитета.
Политический мерчандайз — распространенное явление, особенно в Америке. Все помнят красную кепку Трампа с надписью «Make America great again»: лозунг «Вернем Америке былое величие» используется американскими политиками еще с конца 80-х годов прошлого века, но именно Трамп решил зарегистрировать его в качестве торговой марки. Не мог обойтись без мерча и Канье Уэст, которому по статусу дизайнера положено, даром что пропустил сроки подачи заявок на участие в выборах и подделал подписи за свою кандидатуру. Зато предвыборную коллекцию успел сделать: туда вошли кепки и футболки Kanye 2020 Vision. Обаму, не без помощи Анны Винтур, вообще поддержали такие дизайнеры, как Диана фон Фюрстенберг, Марк Джейкобс и Тори Берч, — в коллаборацию попали поло, платки, сумка-тоут и даже лаки для ногтей. Предыдущие американские президенты не могут похвастаться сотрудничеством с именитыми дизайнерами, но на «Амазоне» все еще можно найти футболки George W Bush for President и Clinton Gore 96.