Это не первое сотрудничество политического дуэта Байден — Харрис с дизайнерами одежды. Для их предвыборной кампании осенью прошлого года делали мерч Габриела Херст, Джо Перес, Моник Пин и другие модельеры. Перед инаугурацией 20 января политики решили повторить трюк: в новой коллаборации снова можно увидеть работы Херст и Переса, а также Авроры Джеймс, Такуна Паничгула и Роксанн Асулин.

Дизайнерская капсула называется «Верю в лучшее» и создана профсоюзными работниками США — чтобы было демократично, с какой стороны ни посмотри. На президентских выборах Байден набрал рекордное количество голосов среди молодежи и людей, голосующих впервые, поэтому его мерч обращается прежде всего к ним. Отсюда дизайн коллекции, отдающий стритвиром: черное худи с портретами Байдена и Харрис и картой Штатов на спине, свитшот с паттерном тай-дай, лонгслив с надписью «Unity won over division» («Единство победило разобщение») и актуальные сейчас браслеты из бисера. Правда, помимо предметов, созданных дизайнерами, в мерч вошла простая сувенирная продукция — кепка Kamala, поясная сумка, тарелки, медальоны и магниты. Приобрести вещи из коллаборации можно на сайте инаугурационного комитета.