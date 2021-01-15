Шрифт обновленного логотипа отсылает к рекламе Levi's второй половины 1980-х годов: правда, сейчас его сделали визуально более простым и тонким. К запуску Levi's выпустил брендированную коллекцию. В нее вошли футболки, лонгсливы, худи и головные уборы с новым лого, а также несколько моделей джинсов, кеды и ремни. В дропе представлены женские и мужские вещи.