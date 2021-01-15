«Трендовая сумка» — так O'stin назвал новую модель из черной экокожи с белыми надписями. Граффити-команда A.D.E.D считает, что рисунки очень похожи на их дизайн для коллаборации с Off-White.

A.D.E.D.

Граффити-коллектив из Москвы

«Компания O'stin действительно скопировала дизайн, который был разработан нами для коллаборации с Off-White. Вот оригинал. Для своих сумок O'stin фрагментарно выбрал детали из этого дизайна. Тут отчетливо повторяются теги участников нашего коллектива: Spacer, Namer, Juice, Cozek, Captek. Мы думаем, что креативный отдел компании O'stin оказался очень некреативным.

Увидели мы это благодаря бдительности наших подписчиков, которые сделали контрольную закупку, обнаружив этот продукт в сети магазинов O'stin. Вообще, спасибо нашей аудитории и всему творческому сообществу за поддержку, активность и сообщения. Кстати, компания, видимо, понимает свой косяк и тщательно трет комментарии под постом с сумкой в своем инстаграме. Магазин с нами не связывался. Сейчас мы обсуждаем с юристом наши дальнейшие действия».