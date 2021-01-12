Начиная с этого сезона, Stan Smith полностью соответствуют политике adidas Originals по устойчивому развитию и миссии #endplasticwaste.

adidas Originals представляет новую коллекцию Stan Smith под названием Forever. В нее вошли три силуэта, созданные с применением новых технологий. Верх кроссовок выполнен из переработанных материалов, а подошва состоит из переработанной резины. Помимо классической зелено-белой мужской модели, в релизе есть женские силуэты с графическими изображениями планеты, цветов и стрелок. Каждая пара из коллекции упакована в классическую синюю коробку adidas Originals, которая более чем на 90% состоит из переработанной бумаги.

Выход коллекции приурочен к инициативе adidas Originals отказаться от использования первичного пластика вообще: бренд обещает сделать это к 2050 году. Что касается линейки Stan Smith, то теперь все кроссовки этой модели будут созданы из высокоэффективных переработанных материалов PrimeGreen.

Новые модели Stan Smith уже доступны в магазинах adidas Originals и на сайте. Стоимость пары — 8399 рублей.