Дерево бонсай или букет цветов, которые будут радовать вас в течение всего года.
LEGO продолжает развивать свою инициативу по устойчивому развитию: на этот раз компания выпустила ботанические наборы из экологичных материалов. Детали коллекции выполнены из сахарного тростника, выращенного и собранного этическими методами.
Всего в релизе два набора: дерево бонсай и букет цветов. Первый включает 878 частей: его можно кастомизировать в зависимости от сезона — для весны предусмотрены розовые цветки сакуры, а в остальное время можно оставить дерево зеленым. Второй набор состоит из 756 деталей, с которыми получится создать различные композиции из маков, роз, тюльпанов и других цветов.
По мнению создателей ботанической коллекции, она поможет по-настоящему расслабиться в непростое для всех время, а также проявить свои творческие способности. Оба набора стоят по $49,99.