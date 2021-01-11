Дерево бонсай или букет цветов, которые будут радовать вас в течение всего года.

LEGO продолжает развивать свою инициативу по устойчивому развитию: на этот раз компания выпустила ботанические наборы из экологичных материалов. Детали коллекции выполнены из сахарного тростника, выращенного и собранного этическими методами.

Всего в релизе два набора: дерево бонсай и букет цветов. Первый включает 878 частей: его можно кастомизировать в зависимости от сезона — для весны предусмотрены розовые цветки сакуры, а в остальное время можно оставить дерево зеленым. Второй набор состоит из 756 деталей, с которыми получится создать различные композиции из маков, роз, тюльпанов и других цветов.

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