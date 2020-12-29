Прошло всего несколько дней после дня рождения Александра Вэнга, который он отмечает 26 декабря, и в сети появились обвинения дизайнера в сексуальных домогательствах. Первым у себя в тиктоке и инстаграме выступил модель Оуэн Муни: он описал инцидент, произошедший с ним в переполненном нью-йоркском клубе в 2017 году. По его словам, в какой‑то момент он отделился от своих друзей и оказался зажатым в толпе посетителей. Один из гостей клуба воспользовался моментом и начал поглаживать Оуэна по ноге и трогать его за промежность; обернувшись, Муни увидел Александра Вэнга. Молодой человек медленно отодвинулся от дизайнера, насколько это было возможным в толпе.

Обнародовать эту историю спустя три года Оуэн Муни решил потому, что ему стало известно о более жестких домогательствах Александра Вэнга в отношении других людей. Рассказом модели поделился анонимный аккаунт Shit Model Management, который как раз транслирует изнанку жизни моделей. После публикации многие объявили о подобных историях, связанных с Вэнгом. По словам обвинителей, дизайнер мог без их ведома подсыпать им наркотики, что приводило к полному блэкауту и сексуальным домогательствам, которым невозможно было противостоять.