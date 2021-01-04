Тикток уже давно не только про липсинки и танцевальные челленджи. Модные инстаграм-блогеры создают для своих страниц в тиктоке уникальный контент, а также на платформе появляются собственные инфлюэнсеры. «Афиша Daily» собрала несколько интересных аккаунтов.

Young Emperors

@young_emperors

Quickly put on a little something to go out and about ##WellDone ##fyp ##fashion ##teutamatoshi

♬ Bach Air on G String Flute cover - arachang

Семейная пара из Нью-Йорка демонстрирует эталон дабл-дрессинга и фэмили-лука разом. Изабель Шапю и Нельсон Тиберген познакомились в парижской фотошколе Gobelins и с тех пор не расставались. Сейчас у Young Emperors есть не только контракты с брендами от H&M до Paco Rabanne, но и собственное агентство Cesar Love Alexandre, которое занимается арт-дирекшеном.

Erika da Brat

@imeatingpopcorn

I’m having a moment w this hat and my bows 💒💫🌟🍒🎟💗 ##HelloWinter ##fitcheck ##YearOnTikTok

♬ original sound - not responsible 4 triggers

«СEO мешковатых джинсов» — так описывает себя модный тиктокер Эрика, она же дочь Ивана Урганта. Девушка выглядит как Белла Хадид от мира зумеров: разноцветные заколки, косынки, узкие очки, бра-топы, маленькие сумочки, шубы и, конечно же, широкие джинсы. Половина гардероба очень похожа на винтаж.

Baya Gorbunova

@bayagorbusha

♬ Pretty Boy (feat. Lil Yachty) - Joji

Соосновательница винтажного магазина, стилист и девушка с отличным вкусом сначала придумала рубрику модных «проходок» для своих инстаграм-историй. А теперь любители этого жанра могут найти видео с образами Баи у нее в тиктоке. Понравится тем, кто любит многослойные аутфиты, оверсайз и обилие украшений.

Wisdom Kaye

@wisdm8

This is the LAST ONE, might also be my best one too 😩

♬ 2 on Tinashe slowed and reverb - you are loved🥺💕

«Оденься как персонаж мультфильма», «собери премиальный аутфит не дороже $85», «сделай лук в цветах эмодзи» — Wisdom Kaye записывает видеоответы на челленджи от своих комментаторов. А также показывает распаковки Dior и Balmain и снимает вдохновляющие модные видео.

Parathy Amimy

@magicwearing

I love this legging, ❤️❤️❤️love it haha 😆 ##outfits ##fashion

♬ original sound - Parathy Amimy

Наглядное тикток-пособие для тех, кто ищет вдохновение для образов на реальную фигуру, а не на моделей из каталога Zara. В аккаунте можно найти девушек различного роста и веса, которые записывают свои параметры на видео и подбирают подходящие их типу фигуры силуэты, принты и цвета.

Houdini

@hdnsnotarnd

Excluding the Dr. Martens and head scarf, this look is thrifted and under 50$. ##RareAesthetic ##Animation ##fashion ##thrifted

♬ Whoopty - CJ

Что добавить к простому луку «белая рубашка + голубые джинсы», чтобы он стал интересным? С чем, кроме денима, носить блейзер? Как стильно завязать хиджаб? На странице пока не больше 10 видео, но это тот случай, когда качество важнее количества.

Dragongirl

@happygirlil

which one you like? ##autumnstyle ##fashionedits ##grandma ##faahiontips

♬ Boom, Boom, Boom, Boom!! - Vengaboys

Как могут быть связаны стритвир и женщина 60 лет? Напрямую, ведь на календаре 2021-й, и мода не имеет возраста. Теперь не только вы можете находить винтажные сокровища в бабушкином шкафу, но и она спокойно зацепит у вас оверсайз-бомбер и брюки карго.