Тикток уже давно не только про липсинки и танцевальные челленджи. Модные инстаграм-блогеры создают для своих страниц в тиктоке уникальный контент, а также на платформе появляются собственные инфлюэнсеры. «Афиша Daily» собрала несколько интересных аккаунтов.

Young Emperors

Семейная пара из Нью-Йорка демонстрирует эталон дабл-дрессинга и фэмили-лука разом. Изабель Шапю и Нельсон Тиберген познакомились в парижской фотошколе Gobelins и с тех пор не расставались. Сейчас у Young Emperors есть не только контракты с брендами от H&M до Paco Rabanne, но и собственное агентство Cesar Love Alexandre, которое занимается арт-дирекшеном.

Erika da Brat

«СEO мешковатых джинсов» — так описывает себя модный тиктокер Эрика, она же дочь Ивана Урганта. Девушка выглядит как Белла Хадид от мира зумеров: разноцветные заколки, косынки, узкие очки, бра-топы, маленькие сумочки, шубы и, конечно же, широкие джинсы. Половина гардероба очень похожа на винтаж.

Baya Gorbunova

Соосновательница винтажного магазина, стилист и девушка с отличным вкусом сначала придумала рубрику модных «проходок» для своих инстаграм-историй. А теперь любители этого жанра могут найти видео с образами Баи у нее в тиктоке. Понравится тем, кто любит многослойные аутфиты, оверсайз и обилие украшений.

Wisdom Kaye

«Оденься как персонаж мультфильма», «собери премиальный аутфит не дороже $85», «сделай лук в цветах эмодзи» — Wisdom Kaye записывает видеоответы на челленджи от своих комментаторов. А также показывает распаковки Dior и Balmain и снимает вдохновляющие модные видео.

Parathy Amimy

Наглядное тикток-пособие для тех, кто ищет вдохновение для образов на реальную фигуру, а не на моделей из каталога Zara. В аккаунте можно найти девушек различного роста и веса, которые записывают свои параметры на видео и подбирают подходящие их типу фигуры силуэты, принты и цвета.

Houdini

Что добавить к простому луку «белая рубашка + голубые джинсы», чтобы он стал интересным? С чем, кроме денима, носить блейзер? Как стильно завязать хиджаб? На странице пока не больше 10 видео, но это тот случай, когда качество важнее количества.

Dragongirl