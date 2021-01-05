Велюровые, шерстяные, из флиса и еще 7 мягких пар.
Летом столичный скейтшоп выпустил коллекцию одежды. Помимо всего прочего, в нее вошли брюки, украшенные повторяющимся словом «октябрь».
Даже доедая салат, можно выглядеть роскошно (в разумных пределах, конечно). Например, в этих вельветовых расклешенных брюках.
Брюки для создания максимально уютных образов. Из белого пушистого флиса с принтами.
Брюки идеального розового оттенка. В вопросах ярких вещей Фарреллу Уильямсу точно можно доверять.
Амстердамский бренд тоже знает толк в трениках. Эта пара украшена сплошным принтом с брендингом.
Анималистичный принт жив. Только дайте передохнуть леопарду и зебре — присмотритесь, например, к коровам.
Помимо тай-дай-окраса треники выделяются принтами: лого Smiley, медвежонок (похожий на Polo Bear) в кроссовках Nike и брендинг CTM.