Велюровые, шерстяные, из флиса и еще 7 мягких пар.

«Октябрь»

Летом столичный скейтшоп выпустил коллекцию одежды. Помимо всего прочего, в нее вошли брюки, украшенные повторяющимся словом «октябрь».

Цена 6 392 р.
Weekday

Яркие вельветовые треники с декоративными стрелками.

Цена 2 999 р.
Bershka

Даже доедая салат, можно выглядеть роскошно (в разумных пределах, конечно). Например, в этих вельветовых расклешенных брюках.

Цена 1 999 р.
Bershka

Брюки для создания максимально уютных образов. Из белого пушистого флиса с принтами.

Цена 1 999 р.
Zara

Еще одни мягкие и нарядные треники — на этот раз из смеси шерсти и полиэстера.

Цена 1 999 р.
Zara

Базовые, но нескучные треники энергичного неоново-зеленого цвета.

Цена 2 599 р.
adidas Consortium x Pharrell Williams

Брюки идеального розового оттенка. В вопросах ярких вещей Фарреллу Уильямсу точно можно доверять.

Цена 7 052 р.
Patta

Амстердамский бренд тоже знает толк в трениках. Эта пара украшена сплошным принтом с брендингом.

Цена 8 500 р.
Weekday

Анималистичный принт жив. Только дайте передохнуть леопарду и зебре — присмотритесь, например, к коровам.

Цена 2 999 р.
Chinatown Market

Помимо тай-дай-окраса треники выделяются принтами: лого Smiley, медвежонок (похожий на Polo Bear) в кроссовках Nike и брендинг CTM.

Цена 8 500 р.