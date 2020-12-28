Российское производство, советские мотивы и современные технологии — собрали 13 занятных предметов, которые можно смело дарить тем, кто много времени проводит дома.

Очиститель воздуха Dyson

Главный девайс для тех, кто работает на удаленке. Пригодится и в сухой отопительный сезон, и жарким московским летом.

Цена 38 990 р.
Новогодний календарь Lego Harry Potter

Подарок для тех, кто все январские праздники собирается провести в обнимку с фильмами о юном волшебнике.

Цена 2999 р.
Диффузор с минералами Zara Home

Шкатулка с вулканическими камнями и флакон с ароматной смесью эфирных масел — выглядит мистически и приятно пахнет.

Цена 3299 р.
Ковер Human Made

Утка — маскот, который сразу узнают фанаты плодотворного Ниго и его Human Made.

Цена 17 000 р.
Поднос Murky

Предметы для дома, которые явно понравились бы прерафаэлитской Офелии.

Цена 18 900 р.
Свеча IKEA «Осинлиг»

Найти свечу из совместной коллекции IKEA и креативного директора Byredo будет непросто: за коллаборацией выстраивалась очередь любителей парфюмерии.

Цена 799 р.
Кружка Liars Collective

Кружка для любителей ребусов, загадок, сканвордов, судоку…

Цена 2000 р.
Тарелка HALF & «Хохлома»

Осовремененная хохлома, которую можно подарить и юному любителю искусства, и модной бабуле.

Цена 6600 р.
Квартирный номерок Unpadik

Номерок в стиле панельки или блочного дома с вайбом советского новогоднего фильма.

Цена 1990 р.
Диффузор Windsor’s Soap

Диффузоры снова набирают популярность: это красивая и безопасная замена свечам, которая работает круглосуточно.

Цена 2590 р.
Лафитник «Дымов Керамика»

Набор из шести граненых рюмок лучше дарить в комплекте с самодельной настойкой.

Цена 670 р.
Поднос Rastebina

Мозаика, которая точно превратит завтраки в идеальную инстаграм-картинку.

Цена 670 р.
Плед Galka «Стихотворение»

Декоративный (на ваше усмотрение) плед с ироничным стишком.

Цена 23 500 р.