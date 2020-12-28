Российское производство, советские мотивы и современные технологии — собрали 13 занятных предметов, которые можно смело дарить тем, кто много времени проводит дома.
Главный девайс для тех, кто работает на удаленке. Пригодится и в сухой отопительный сезон, и жарким московским летом.
Подарок для тех, кто все январские праздники собирается провести в обнимку с фильмами о юном волшебнике.
Шкатулка с вулканическими камнями и флакон с ароматной смесью эфирных масел — выглядит мистически и приятно пахнет.
Утка — маскот, который сразу узнают фанаты плодотворного Ниго и его Human Made.
Найти свечу из совместной коллекции IKEA и креативного директора Byredo будет непросто: за коллаборацией выстраивалась очередь любителей парфюмерии.
Осовремененная хохлома, которую можно подарить и юному любителю искусства, и модной бабуле.
Номерок в стиле панельки или блочного дома с вайбом советского новогоднего фильма.
Диффузоры снова набирают популярность: это красивая и безопасная замена свечам, которая работает круглосуточно.
Набор из шести граненых рюмок лучше дарить в комплекте с самодельной настойкой.
Мозаика, которая точно превратит завтраки в идеальную инстаграм-картинку.
Декоративный (на ваше усмотрение) плед с ироничным стишком.