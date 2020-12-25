Коллекция включает унисекс-телогрейку, дождевик, мужские и женские варежки, теплую косынку и панаму, а также уплотненный чехол для ноутбука. На всех вещах — рисунки Елены. Разработать модели для коллаборации «Точке» помогли российские бренды Husky Wear и Made On Earth. Первые как раз специализируются на стеганых телогрейках, а вторые — на умном дизайне повседневных вещей.

По задумке художницы Елены Шейдлиной каждая деталь коллаборации и цвет в коллекции имеют значение: синий означает решительность, аметистовый — изобретательность, черный — упорство, а фуксия — страсть.