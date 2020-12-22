Бренд Roma Uvarov Design и Российская государственная библиотека анонсировали сотрудничество и выход первого совместного релиза. В специально разработанный подарочный набор вошли: бенгальские огни, хлопушка, пряник, карнавальные маски «Сделай сам», шарф с принтом и комплект новогодних открыток в дореволюционном стиле.

При создании набора команда бренда Roma Uvarov Design провела несколько месяцев в архивах и фондах Российской государственной библиотеки, где представлено более 47 млн старопечатных журналов, книг, альбомов, календарей и прейскурантов. На основе изученного материала для набора было отобрано шесть вышеперечисленных предметов.