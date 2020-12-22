Если рынок женского белья кажется переполнен предложениями, то найти хорошее мужское белье все еще не так просто. «Афиша Daily» собрала десять локальных и зарубежных марок, где можно приобрести приличные боксеры и брифы.

LVG

Российский бельевой бренд LVG запустил мужскую линию буквально этой осенью. Пока у марки можно найти свободные хлопковые боксеры приятных оттенков охры и хаки, а также облегающую модель из тянущегося трикотажа в синем и сером исполнении. Кстати, LVG предлагает носить боксеры и девушкам.

Calvin Klein

Классика в мире мужского белья. С возвращением моды на брюки и джинсы с низкой посадкой брендированная резинка будет особенно актуальна. А если серьезно, то трусы из деликатного материала с микрофиброй в первую очередь удобные и качественные, а потому такие популярные.

Homine

Российский бренд Homine обещает, что их анатомически скроенные трусы не давят и комфортно облегают тело. Из интересного: тут можно найти белье из эвкалипта. Заказ доставляют в нарядном картонном тубусе — тот случай, когда трусы даже и подарить не стыдно.

Nick Graham

Бренд, основанный Ником Грэхамом в 2014 году, создан для «вечного миллениала». Так дизайнер называет мужчин, которым важны не столько возраст и уровень дохода, сколько возможность носить интересную одежду. Хотя Nick Graham специализируется на ярких рубашках, у них также можно найти трикотажные боксеры с брендированной резинкой.

Uniqlo

Еще одна классика и практически монополист в сфере мужского качественного белья из масс-маркета. У японцев можно найти боксеры и брифы, трикотаж и хлопок, однотонное исполнение и с принтом. В общем, выбор такой же широкий, как в разделе носков.

Hanro

Меньше, но лучше — так описывает свою концепцию бренд Hanro с 136-летней историей. Марка специализируется на премиальной loungewear, хотя повседневная одежда у них тоже есть. На сайте представлены как классические модели, так и бесшовные силуэты для максимального комфорта.

Savage x Fenty

Уже ставший культовым бренд белья Savage и Fenty от Рианны в этом году представил мужскую линейку. Пока есть только пять пар облегающих боксеров и одни свободные — практически у всех резинка с логотипом. Мужскую линейку — так же, как и женскую, — демонстрируют модели с самыми разными типами фигур.

CDLP

Шведский лейбл осознанно подходит к производству: работает с локальными европейскими фабриками и использует биоразлагаемые, органические и переработанные материалы. У марки достаточно традиционный выбор в плане цветов и моделей, зато упаковывают трусы в ярко-желтые коробочки.

Weekday

С появлением модного шведского масс-маркета в России у поклонников белья Uniqlo появилась альтернатива. В Weekday можно найти все тот же стандартный набор свободных или обтягивающих боксеров в приглушенной палитре. Хотя модели с принтом тоже встречаются: например в черно-белую полоску.

Sunspel