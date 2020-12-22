Если рынок женского белья кажется переполнен предложениями, то найти хорошее мужское белье все еще не так просто. «Афиша Daily» собрала десять локальных и зарубежных марок, где можно приобрести приличные боксеры и брифы.
LVG
Российский бельевой бренд LVG запустил мужскую линию буквально этой осенью. Пока у марки можно найти свободные хлопковые боксеры приятных оттенков охры и хаки, а также облегающую модель из тянущегося трикотажа в синем и сером исполнении. Кстати, LVG предлагает носить боксеры и девушкам.
Calvin Klein
Классика в мире мужского белья. С возвращением моды на брюки и джинсы с низкой посадкой брендированная резинка будет особенно актуальна. А если серьезно, то трусы из деликатного материала с микрофиброй в первую очередь удобные и качественные, а потому такие популярные.
Homine
Российский бренд Homine обещает, что их анатомически скроенные трусы не давят и комфортно облегают тело. Из интересного: тут можно найти белье из эвкалипта. Заказ доставляют в нарядном картонном тубусе — тот случай, когда трусы даже и подарить не стыдно.
Nick Graham
Бренд, основанный Ником Грэхамом в 2014 году, создан для «вечного миллениала». Так дизайнер называет мужчин, которым важны не столько возраст и уровень дохода, сколько возможность носить интересную одежду. Хотя Nick Graham специализируется на ярких рубашках, у них также можно найти трикотажные боксеры с брендированной резинкой.
Uniqlo
Еще одна классика и практически монополист в сфере мужского качественного белья из масс-маркета. У японцев можно найти боксеры и брифы, трикотаж и хлопок, однотонное исполнение и с принтом. В общем, выбор такой же широкий, как в разделе носков.
Hanro
Меньше, но лучше — так описывает свою концепцию бренд Hanro с 136-летней историей. Марка специализируется на премиальной loungewear, хотя повседневная одежда у них тоже есть. На сайте представлены как классические модели, так и бесшовные силуэты для максимального комфорта.
Savage x Fenty
Уже ставший культовым бренд белья Savage и Fenty от Рианны в этом году представил мужскую линейку. Пока есть только пять пар облегающих боксеров и одни свободные — практически у всех резинка с логотипом. Мужскую линейку — так же, как и женскую, — демонстрируют модели с самыми разными типами фигур.
CDLP
Шведский лейбл осознанно подходит к производству: работает с локальными европейскими фабриками и использует биоразлагаемые, органические и переработанные материалы. У марки достаточно традиционный выбор в плане цветов и моделей, зато упаковывают трусы в ярко-желтые коробочки.
Weekday
С появлением модного шведского масс-маркета в России у поклонников белья Uniqlo появилась альтернатива. В Weekday можно найти все тот же стандартный набор свободных или обтягивающих боксеров в приглушенной палитре. Хотя модели с принтом тоже встречаются: например в черно-белую полоску.
Sunspel
Здесь можно приобрести трусы 1947 года: не буквально, а в том смысле, что именно с этой даты Sunspel не менял силуэт своей классической модели Boxer Short. Английский бренд создает повседневную одежду из премиальных тканей, работает только с местными производствами и почитает свои традиции: как-никак марке уже 160 лет.