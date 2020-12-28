Блузы и топы для встречи нового года, яркие флиски, юбка в стиле пэчворк и другие новинки месяца

Юбка WOS

В этом году Андрей Артемов впервые выпустил новогоднюю коллекцию. Мини-юбку в стиле пэчворк он предлагает носить с белыми колготками и высокими сапогами.

Цена 39 000 р.
Шапка Cocoshnik

Броский головной убор из каракуля.

Цена 30 000 р.
Платье-рубашка Lime

Российский масс-маркет тоже готовится к новому сезону: в предвесенней капсуле можно найти платье с фигурными боковыми вырезами.

Цена 3 999 р.
Бюстгалтер Weekday

У шведского масс-маркета теперь можно найти не только базовое белье. Бренд представил женственную капсулу Inti-mate

Цена 1 499 р.
Монохуп Avgvst x Crosby Studios

Серьга на одно ухо — для бьюти-энтузиастов и противников токсичной маскулинности.

Цена 4 100 р.
Блуза Reserved

В условиях домашнего Нового года нарядный бархатный топ пудрового оттенка можно сочетать с серыми трениками.

Цена 1999 р.
Пижамные брюки Ganni

Датская марка под конец года выпустила пижаму — достаточно нарядную, чтобы встретить в ней праздники

Цена 12 945 р.
Очки Retrosuperfuture x Andy Warhol Foundation

Полупрозрачная оправа, дизайнеры которой вжохновлялись камуфляжными этюдами Энди Уорхола.

Цена 400 евро
Худи BELIEF

Классическое худи, выпущенное к девятилетию московской мекки джапанистов.

Цена 9 000 р.
Рубашка Awake

Шелковая рубашка, поверх которой не захочется надевать ни куртки, ни уж тем более пиджаки.

Цена 21 400 р.
Сумка-тоут Sporty & Rich

Лейбл из Нью-Йорка теперь можно найти в концепт-сторе Peak. Вместительная сумка выполнена из плотного хлопка приятного мятного цвета.

Цена 7 650 р.
ЧасыN.HOOLYWOOD x Casio G-Shock

Седьмая по счету коллаборация брендов — и вновь на базе их любимой модели часов DW-5600.

Цена 16 490 р.
Платье Lacoste L!VE

Нескучное базовое платье в спортивном стиле. С достаточным утеплением, подойдет и для зимних прогулок.

Цена 10 486 р.
Жакет & Other Stories

Некоторые бренды уже готовятся к весне: & Other Stories представил коллекцию pre-spring в желтой палитре — цвете года по версии Pantone.

Цена 8 990 р.
Сумка Fetiche

Каркасная сумка российского бренда, в которую наконец могут поместиться все необходимые вещи разом.

Цена 34 900 р.
Топ Katimō

Актуальная сетка в лучших традициях нарядов Ким Кардашьян, которую, благодаря драпировке, можно носить без стеснения.

Цена 2 300 р.
Платок Radical Chic

Шелковый платок, украшенный впечатляющим принтом с обилием деталей.

Цена 12 600 р.
Рубашка FCEIGHT

Нарядная рубашка с эффектным принтом. Галстук к такой точно не понадобится.

Цена 13 500 р.
Флиска Penfield

Яркая толстовка из флиса с панельным дизайном и замысловатыми паттернами.

Цена 12 990 р.
Моносерьга Urban Island

Пусть ключ из предновогодней коллекции Unchained откроет вам новые возможности в 2021-м.

Цена 3 500 р.
Лонгслив Retrosuperfuture x Havana Club

В коллаборация вышли не только привычные для Retrosuperfuture очки в роговой оправе, но и брендированный лонгслив с фотографией на спине.

Цена 65 евро
Кепка Hélas

Головной убор для тех, кто не хочет расставаться с кепками даже в холодное время года.

Цена 2 700 р.
Флиска Hélas

Базовая флиска с застежкой на кнопках до груди. Беспроигрышное решение для создания многослойных образов.

Цена 7 700 р.
Портфель Unique Fabric

Вариация кембриджского профессорского портфеля от российской марки.

Цена 7 700 р.
Жилет Levi’s

Двусторонний пуховой жилет из коллаборации Disney и Levi’s. С одной стороны — желтая, с другой — с принтом в виде комикса о Микки Маусе.

Цена 10 500 р.
Худи Universal Works

Базовая толстовка из пушистого мягкого и пушистого флиса. С контрастными белыми шнурками и молнией до груди.

Цена 135 фунтов
Поло Beams Plus

Длиные рукава, выверенная форма воротника и узор из разноцветных вертикальных полосок — все это критерии идеального поло в винтажном стиле.

цена 11 609 р.