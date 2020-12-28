Блузы и топы для встречи нового года, яркие флиски, юбка в стиле пэчворк и другие новинки месяца
В этом году Андрей Артемов впервые выпустил новогоднюю коллекцию. Мини-юбку в стиле пэчворк он предлагает носить с белыми колготками и высокими сапогами.
Российский масс-маркет тоже готовится к новому сезону: в предвесенней капсуле можно найти платье с фигурными боковыми вырезами.
У шведского масс-маркета теперь можно найти не только базовое белье. Бренд представил женственную капсулу Inti-mate
Серьга на одно ухо — для бьюти-энтузиастов и противников токсичной маскулинности.
В условиях домашнего Нового года нарядный бархатный топ пудрового оттенка можно сочетать с серыми трениками.
Датская марка под конец года выпустила пижаму — достаточно нарядную, чтобы встретить в ней праздники
Полупрозрачная оправа, дизайнеры которой вжохновлялись камуфляжными этюдами Энди Уорхола.
Шелковая рубашка, поверх которой не захочется надевать ни куртки, ни уж тем более пиджаки.
Лейбл из Нью-Йорка теперь можно найти в концепт-сторе Peak. Вместительная сумка выполнена из плотного хлопка приятного мятного цвета.
Седьмая по счету коллаборация брендов — и вновь на базе их любимой модели часов DW-5600.
Нескучное базовое платье в спортивном стиле. С достаточным утеплением, подойдет и для зимних прогулок.
Некоторые бренды уже готовятся к весне: & Other Stories представил коллекцию pre-spring в желтой палитре — цвете года по версии Pantone.
Каркасная сумка российского бренда, в которую наконец могут поместиться все необходимые вещи разом.
Актуальная сетка в лучших традициях нарядов Ким Кардашьян, которую, благодаря драпировке, можно носить без стеснения.
Шелковый платок, украшенный впечатляющим принтом с обилием деталей.
Нарядная рубашка с эффектным принтом. Галстук к такой точно не понадобится.
Яркая толстовка из флиса с панельным дизайном и замысловатыми паттернами.
Пусть ключ из предновогодней коллекции Unchained откроет вам новые возможности в 2021-м.
В коллаборация вышли не только привычные для Retrosuperfuture очки в роговой оправе, но и брендированный лонгслив с фотографией на спине.
Головной убор для тех, кто не хочет расставаться с кепками даже в холодное время года.
Базовая флиска с застежкой на кнопках до груди. Беспроигрышное решение для создания многослойных образов.
Вариация кембриджского профессорского портфеля от российской марки.
Двусторонний пуховой жилет из коллаборации Disney и Levi’s. С одной стороны — желтая, с другой — с принтом в виде комикса о Микки Маусе.
Базовая толстовка из пушистого мягкого и пушистого флиса. С контрастными белыми шнурками и молнией до груди.
Длиные рукава, выверенная форма воротника и узор из разноцветных вертикальных полосок — все это критерии идеального поло в винтажном стиле.