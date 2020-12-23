Шторка для камеры ноутбука, желе для душа, декоративный флорариум и еще 25 подарков стоимостью до 1000 рублей, которые могут пригодиться Тайному Санте или просто в качестве знака внимания друзьям и коллегам.

Декоративный флорариум IKEA

Идеальный подарок для тех, кто никак не подружится с живыми растениями.

Цена 499 р.
Сумка Garage

Базовый белый шопер как универсальный подарок.

Цена 800 р.
Скакалка Green Hill

Скакалка в винтажном стиле для спортивных энтузиастов.

Цена 799 р.
Искусственная свеча Jysk

Светильник в виде очень натуралистичной свечи — ничем не пахнет и не выгорит!

Цена 500 р.
Сумка Puebco

Вместительная сумка тоут с контрастными камуфляжными вставками.

Цена 790 р.
Пена для бритья Acca Kappa

Можно сколько угодно смеяться над пеной для бритья и носками в качестве подарков к праздникам, но это все еще самый практичный презент.

Цена 990 р.
Сумка Uniqlo

Еще один тоут, который может заменить одноразовые пакеты и громоздкие рюкзаки.

Цена 399 р.
Ваза Zara Home

Есть подозрение, что большую часть следующего года мы снова проведем дома. Почему бы не продолжить его украшать?

Цена 999 р.
Шторка для камеры Safer

Самая полезная вещь, если под конец года вы уже не помните, на какие кнопки нажимать в Zoom.

Цена 500 р.
Пена для ванны Lush

Если всегда мечтали принять ванну с Сантой (ну вдруг), то Lush дает вам такую возможность.

Цена 550 р.
Хук Safer

Алюминиевая замена пальцам — помогает открывать двери, переносить пакеты, нажимать на кнопки домофона. А еще стильно выглядит на связке ключей.

Цена 690 р.
Маска Garage

Какой год — такие подарки.

Цена 600 р.
Таблетница Homsu

Лучший подарок для юных биохакеров и взрослых родственников.

Цена 472 р.
Кружка Cultrab

Кружка, которая немного скрасит очередное серое зимнее утро.

Цена 900 р.
Ежедневник 365done

Дневник благодарности обещает развить привычку мыслить позитивно. В 2021 году такой навык пригодится всем нам.

Цена 890 р.
Блокнот Falafel

Можно случайно засмотреться на обложку и забыть про список дел.

Цена 300 р.
Ароматические палочки Kuumba International

Палочки от японских знатоков благовоний. На выбор доступны: «Лесной дождь», «Марокканский чай», «Ямайская ночь» и другие впечатляющие ароматы.

Цена 900 р.
Кардхолдер Garage

Красивый кардхолдер с символикой одного из главных музеев столицы.

Цена 450 р.
Молочник Estetico Quotidiano

Молочник в духе современной арт-керамики по нетипичной для нее цене.

Цена 950 р.
Горшочек «Дымов керамика»

Трогательная посуда, которая, при должном умении, впишется даже в технологичный интерьер.

Цена 890 р.
Серьги Recycle Object

Угодить адептам экологичного образа жизни бывает сложно. Серьги из переработанного пластика могут их порадовать!

Цена 900 р.
Ваза Jysk

Ваза с металлическим блеском, напоминающая новогодний шар, станет хорошим сосудом для еловых веток.

Цена 499 р.
Сыворотка для области вокруг глаз Caffeine

Добротная сыворотка, оживляющая кожу вокруг глаз и фотографии косметической полки.

Цена 890 р.
Желе для душа Lush

Если уж и дарить гели для душа, то только в таком необычном формате.

Цена 550 р.
Книга «Плод познания», Лив Стремквист

Остроумный манифест принятия женской телесности, который стоит дарить в первую очередь мужчинам.

Цена 500 р.
Маска Heart of Moscow

Еще одна маска лишней не будет: удобно, когда они лежат по всем карманам и сумкам.

Цена 550 р.
Твердые духи Flame Moscow

Небольшая шайбочка с ароматом, которую удобно везде носить с собой.

Цена 800 р.
Спрей для дома Spruce Twig

Легкая возможность подарить новогоднее настроение.

Цена 950 р.