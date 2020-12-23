Шторка для камеры ноутбука, желе для душа, декоративный флорариум и еще 25 подарков стоимостью до 1000 рублей, которые могут пригодиться Тайному Санте или просто в качестве знака внимания друзьям и коллегам.
Идеальный подарок для тех, кто никак не подружится с живыми растениями.
Светильник в виде очень натуралистичной свечи — ничем не пахнет и не выгорит!
Можно сколько угодно смеяться над пеной для бритья и носками в качестве подарков к праздникам, но это все еще самый практичный презент.
Еще один тоут, который может заменить одноразовые пакеты и громоздкие рюкзаки.
Есть подозрение, что большую часть следующего года мы снова проведем дома. Почему бы не продолжить его украшать?
Самая полезная вещь, если под конец года вы уже не помните, на какие кнопки нажимать в Zoom.
Если всегда мечтали принять ванну с Сантой (ну вдруг), то Lush дает вам такую возможность.
Алюминиевая замена пальцам — помогает открывать двери, переносить пакеты, нажимать на кнопки домофона. А еще стильно выглядит на связке ключей.
Дневник благодарности обещает развить привычку мыслить позитивно. В 2021 году такой навык пригодится всем нам.
Палочки от японских знатоков благовоний. На выбор доступны: «Лесной дождь», «Марокканский чай», «Ямайская ночь» и другие впечатляющие ароматы.
Молочник в духе современной арт-керамики по нетипичной для нее цене.
Трогательная посуда, которая, при должном умении, впишется даже в технологичный интерьер.
Угодить адептам экологичного образа жизни бывает сложно. Серьги из переработанного пластика могут их порадовать!
Ваза с металлическим блеском, напоминающая новогодний шар, станет хорошим сосудом для еловых веток.
Добротная сыворотка, оживляющая кожу вокруг глаз и фотографии косметической полки.
Остроумный манифест принятия женской телесности, который стоит дарить в первую очередь мужчинам.
Еще одна маска лишней не будет: удобно, когда они лежат по всем карманам и сумкам.
Небольшая шайбочка с ароматом, которую удобно везде носить с собой.