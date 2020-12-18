Серьга-брелок для ключа из отеля Грейт Нортерн, гвоздики с наскальным рисунком из Пещеры Сов и другие украшения с отсылками к культовому сериалу Дэвида Линча.

Aloha Gaia — московский бренд дизайнерских серебряных украшений, который работает с натуральными камнями и обычно использует сакральные символы древних культур. В этот раз марка решила обратиться не к истории, а к кинематографу. Дизайнер бренда Андрей Терехин изучил «Твин Пикс» на предмет скрытых деталей и образов и создал на их основе коллекцию украшений. В капсулу вошли четыре предмета, каждый из которых ассоциируется с особенным героем: специальным агентом Дейлом Купером, Лорой Палмер, Одри Хорн и Томми Хоуком.

Моносерьга Cooper выполнена в форме брелка для ключа из отеля Грейт Нортерн. На лицевой стороне выгравировано число 315 — номер, в котором остановился Купер на время расследования убийства Лоры. На обратной — надпись «Fire walk with mе». На кафф Hauk нанесен орнамент, который отражает три уровня восприятия сериала: первый включает то, что видит каждый, второй — то, что на виду, но не поддается разгадке, и третий — то, что тщательно спрятано от посторонних. Джекет Audrey — серьга-гвоздик с наскальным рисунком из Пещеры Сов. И последнее украшение, подвеска Laura, имеет форму игральной карты, где внутренняя сторона — это рубашка карты с орнаментом красной комнаты, а внешняя — пустое лицо.

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