Блестящие, из вельвета, с мембраной Gore-Tex, баскетбольные и еще 9 достойных внимания пар

Puma Clyde All-Pro

Обновленная модель первых именных кроссовок в истории NBA.

Цена 9990 р.
Pharrell Williams x adidas Originals Samba

Фаррелл Уилльямс выпустил для спортивного бренда капсулу с черной одеждой и обувью. В релизе также появилась интерпретация классических Samba.

Цена 7999 р.
Asics Gel Kayano 14

Первая модель Кико Костадинова в должности штатного креативного консультанта Asics.

Цена 11 609 р.
Li-Ning Titan Gore-Tex

Китайский спортивный гигант обновил модель Titan, оснастив пару мембраной Gore-Tex.

Цена 21 509 р.
adidas Originals ZX 6000

Очередное пополнение в линейке ZX. Эффектные кроссовки с полупрозрачными деталями.

Цена 10 999 р.
Awake x Asics Gel-Preleus

Авторы одного из самых интересных релизов прошлого года вновь объединили усилия. Результат — изящная пара в идеальной расцветке.

Цена 13 409 р.
Converse x Golf Le Fleur Gianno

Tyler, the Creator и Converse перевыпустили совместную модель кроссовок еще в одной расцветке.

Цена 12 500 р.
CDG Girl Vans OG Era

Пожалуй, самый милый декабрьский релиз. Теперь никто не удивится, почему вы носите кеды с платьем.

Цена $132
Nike Air Force 1 Low GORE-TEX

Спортивный бренд выпустил адаптированную под непогоду версию своей классической модели Air Force 1.

Цена 11 999 р.
Telfar x Converse Chuck 70 Hi

Эти кеды — своеобразный анонс полноценной коллаборации Converse и дизайнера Тельфара Клеменса, которую обещают весной. Украшены винтажным лого бренда.

Цена 9419 р.
Anderson Paak x Vans Old Skool

Кеды из второго дропа коллаборации Vans с рэпером Андерсоном Паком можно брать с заделом на весну: пастельный лиловый цвет и мягкий вельвет располагают.

Цена 7190 р.
Puma Suede VTG

Премиальная интерпретация классических Suede. Пара, созданная в Японии, сохранила узнаваемый дизайн и получила броский серебристый декор.

Цена £140
Reebok x Victoria Beckham Dual Cout II

Пара из коллаборации спортивного бренда с Викторией Бекхэм понравится тем, кто хочет выглядеть нарядно даже в кроссовках.

Цена 13 999 р.