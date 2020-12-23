Блестящие, из вельвета, с мембраной Gore-Tex, баскетбольные и еще 9 достойных внимания пар
Фаррелл Уилльямс выпустил для спортивного бренда капсулу с черной одеждой и обувью. В релизе также появилась интерпретация классических Samba.
Первая модель Кико Костадинова в должности штатного креативного консультанта Asics.
Китайский спортивный гигант обновил модель Titan, оснастив пару мембраной Gore-Tex.
Очередное пополнение в линейке ZX. Эффектные кроссовки с полупрозрачными деталями.
Авторы одного из самых интересных релизов прошлого года вновь объединили усилия. Результат — изящная пара в идеальной расцветке.
Tyler, the Creator и Converse перевыпустили совместную модель кроссовок еще в одной расцветке.
Пожалуй, самый милый декабрьский релиз. Теперь никто не удивится, почему вы носите кеды с платьем.
Спортивный бренд выпустил адаптированную под непогоду версию своей классической модели Air Force 1.
Эти кеды — своеобразный анонс полноценной коллаборации Converse и дизайнера Тельфара Клеменса, которую обещают весной. Украшены винтажным лого бренда.
Кеды из второго дропа коллаборации Vans с рэпером Андерсоном Паком можно брать с заделом на весну: пастельный лиловый цвет и мягкий вельвет располагают.
Премиальная интерпретация классических Suede. Пара, созданная в Японии, сохранила узнаваемый дизайн и получила броский серебристый декор.
Пара из коллаборации спортивного бренда с Викторией Бекхэм понравится тем, кто хочет выглядеть нарядно даже в кроссовках.