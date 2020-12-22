Кто помог воспитать бойцовские качества? Моя мама. Ее восприятие жизни дало мне право воспринимать все то, что мне выпало в жизни, как воспитание и уроки, а не как наказание. Она вложила в меня своим примером немного пофигистическое отношение к каким-то определенным ситуациям в жизни. На самом деле он более осознанный и глубокий — все должно быть с позитивом и только во благо. Это главная вещь, которая позволяет мне держаться на плаву.

Спортивная воля помогает мне в карьере. На самом деле я очень ранимый человек, меня легко обидеть, я могу уйти в себя надолго. Поэтому я не знаю, откуда во мне стремление к физическому воспитанию себя, отношение к своему делу и работе. Наверное, это инстинктивная потребность. У меня тело другое, негритянское. Оно постоянно требует физической работы, иначе я сразу начинаю болеть. В общем, спортивная воля ко мне пришла естественным путем.

Когда я пришел в мюзикл «Нотр-Дам-де-Пари», я был обычным танцовщиком мюзикла «Метро», который не знал ни одной техники. Благодаря спортивной воле, я за три-четыре месяца до премьеры «Нотр-Дама» стал его солистом. Но до этого я был заурядным танцовщиком. Это был первый проект, где я должен был себя проявить со спортивной точки зрения. Я поднял свою физику до невероятного уровня и добился того, что режиссер Уэйн Фокс сказал, что тот, кто встанет на место Мигеля, будет уволен. Так я, можно сказать, физикой и выгрыз свое место в театре.