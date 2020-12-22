ИЗ ПЕРВЫХ РУК
«Не нужно жаловаться и ждать, нужно действовать»: Мигель, Солдатова и Карнаухов — о преодолении себя
В жизни порой происходят сложности и драмы, которые не зависят от нас и происходят не по нашей вине. В спецпроекте «Афиши Daily» и Under Armour танцор Мигель, гимнастка Александра Солдатова и параспортсмен Сергей Карнаухов дают понять: эти трудности можно преодолеть с помощью волевых качеств, развить которые помогает спорт.
Партнерский материал
«Нужно не предавать самого себя»
Мигель
Самым драматичным событием в моей жизни стал момент, когда меня уволили из театра оперетты за опоздание на мюзикл «Ромео и Джульетта». Изначально это было воспринято мной как жесточайшая трагедия, но стало подарком судьбы — после этого я стал плотно заниматься хореографией и строить свою карьеру сам, не опираясь ни на чью помощь.
Вывод: нет в жизни плохих ситуаций! Каждая ситуация, которая кажется плохой, на самом деле плохая лишь для тебя и в моменте. Можно посмотреть на нее с другой стороны: если все, что ты ожидал увидеть красным, становится синим, то надо просто принять это и жить с этим.
Кто помог воспитать бойцовские качества? Моя мама. Ее восприятие жизни дало мне право воспринимать все то, что мне выпало в жизни, как воспитание и уроки, а не как наказание. Она вложила в меня своим примером немного пофигистическое отношение к каким-то определенным ситуациям в жизни. На самом деле он более осознанный и глубокий — все должно быть с позитивом и только во благо. Это главная вещь, которая позволяет мне держаться на плаву.
Спортивная воля помогает мне в карьере. На самом деле я очень ранимый человек, меня легко обидеть, я могу уйти в себя надолго. Поэтому я не знаю, откуда во мне стремление к физическому воспитанию себя, отношение к своему делу и работе. Наверное, это инстинктивная потребность. У меня тело другое, негритянское. Оно постоянно требует физической работы, иначе я сразу начинаю болеть. В общем, спортивная воля ко мне пришла естественным путем.
Когда я пришел в мюзикл «Нотр-Дам-де-Пари», я был обычным танцовщиком мюзикла «Метро», который не знал ни одной техники. Благодаря спортивной воле, я за три-четыре месяца до премьеры «Нотр-Дама» стал его солистом. Но до этого я был заурядным танцовщиком. Это был первый проект, где я должен был себя проявить со спортивной точки зрения. Я поднял свою физику до невероятного уровня и добился того, что режиссер Уэйн Фокс сказал, что тот, кто встанет на место Мигеля, будет уволен. Так я, можно сказать, физикой и выгрыз свое место в театре.
На самом деле, все соревновательные вещи — это борьба. Поэтому во всем, что касается моей артистической деятельности — в мюзиклах, участии в «Фабрике звезд» — имела место спортивная выдержка. Меня не сломила никакая ситуация даже в тот момент, когда зрители были против меня, — мне удалось своим упорством доказать, что я способен биться до конца.
Моя самая большая удача в жизни — то, что я люблю людей, которые вокруг меня собираются. Любое спасение в каких-то, казалось бы, безвыходных ситуациях я ищу в своих друзьях. Многие говорят: друзей много не бывает, в жизни каждого должны быть два-три близких человека, которым можно довериться. Это не всегда так. У меня очень много друзей, я обращаюсь к ним, я ищу в них опору.
Оставаться в тонусе мне позволяет только позитив и отношение к жизни. Больше ничего. Отношение к жизни заставляет меня идти в зал. В тот момент, когда ты тренируешься в зале, у тебя выделяется такое большое количество эндорфина, который ты нигде никаким образом и никаким занятием не получишь. Если ты понимаешь кайф от физической нагрузки, то и привыкаешь к нему, и тебе с него не слезть.
Хотел ли я уйти из танцев? Да, пару лет назад я говорил о том, что хотел бы заняться поварским искусством. Побудило меня к этому расставание с любимым человеком, а заставило передумать понимание того, что в танцах — моя жизнь.
Возможно, в первую очередь внутренняя свобода и готовность к любым экспериментам дали мне возможность пробиться. Но мне кажется, что такая возможность есть у каждого. Просто нужно не предавать самого себя и действовать так, как хочешь ты.
«У меня не было ничего, кроме желания»
Сергей Карнаухов
Я всегда хотел заниматься спортом, но я не знал, как это сделать, когда ты живешь в поселке, где нет тренажерных залов, и весишь двести килограмм. Ты бьешь вечерами кулаком в стену от безнадеги и не знаешь, как изменить свою жизнь. Я до сих пор вспоминаю эти минуты, секунды, года. У меня до сих пор мурашки по телу.
Я не мог себе позволить тренажеры, жил на пенсию и был закредитован. В нашей стране заниматься спортом и читать книги — дорогое удовольствие. А бухать и курить всегда можно. У меня был лишний вес, я пил и курил, но загорелся мечтой и стал покупать тренажеры в рассрочку — в частности, за каждый я платил два-три года, откладывал на них каждую копейку. Я помню эти ощущения, ты засыпаешь и думаешь: сейчас у меня есть один тренажер, через год-два я рассчитаюсь и возьму еще один.
Перебороть себя меня заставило огромное желание изменить свою жизнь. Все мы в какой-то момент стоим у края пропасти. Но у каждого из нас есть выбор. У меня был выбор: умереть от ожирения и алкоголя или искать выходы из этой ситуации. В небольшом поселке сложно резко отказаться от алкоголя и сигарет: ты останешься один и станешь изгоем. В моем случае это тоже произошло, но я не жалею о том, что я остановился и пошел в другую сторону, несмотря на то что долгое время шел один.
С отчаянием я справился благодаря спорту. Я занимался по три-четыре-пять часов каждый день. Изначально у меня не было ничего, кроме штанги. Ни интернета, ни друзей. Я не знал, откуда черпать информацию о том, как похудеть, как накачаться. Это сейчас можно все, а у меня не было ничего, кроме желания.
Занятия спортом способствуют выработке гормона счастья. Когда мне плохо или грустно, иду и занимаюсь спортом. Но воспитать в себе бойцовские качества — это огромный труд. Это дисциплина, это тяжело. Первое время я себя тупо заставлял тренироваться.
Сейчас мне много пишут люди, спрашивают: как накачаться? как похудеть? как бросить пить и курить? Тем самым они, я считаю, перекладывают ответственность на другого человека, чтобы при моменте срыва сказать: это ты виноват, у тебя плохая программа тренировок, ты неправильно научил. Но я считаю, если человек хочет — он сделает это без чужой помощи просто потому, что у него есть желание. Это касается не только спорта, а многих моментов в жизни, и я на себе это неоднократно проверял.
Когда ты занимаешься спортом, твое внутреннее состояние переворачивается с ног на голову, твой характер закаляется. У меня есть блог, где я рассказываю о своем пути: как жирный инвалид взял штангу и начал писать о том, как меняется его жизнь. Это путь можно проследить по роликам: сначала человек сидит и мямлит, не может связать и двух слов, прячет взгляд, избегает знакомств с новыми людьми и закрывается. Человек изменился за два-три года из мямлящего жирного мудака (как я себя часто называю) в человека, который стал примером для тысяч, как здоровых, так и особенных людей.
Сейчас я занимаюсь общественной деятельностью, помогаю таким же людям, как и я. Я недавно подарил тренажер парнишке, который сидит в четырех стенах, потому что я на своей шкуре знаю, каково это. Он сейчас так же, как и я, фанатично занимается.
На старте было сложно тренироваться. Я срывался на алкоголь, на еду. Но, как пишут в цитатниках, неважно, сколько раз ты упал, главное — встать и пойти дальше. Каждые срывы, падения делали меня сильнее. Я не буду строить из себя идеального человека, мол, я никогда не ошибался, у меня все получилось. Нет. Это огромный труд над собой, это самодисциплина, падения, ошибки. Это было тяжело, но я вставал и шел дальше. Это дало результаты; когда ты видишь наглядные успехи, то это тебя очень сильно мотивирует.
У меня никогда не было желания бросить спорт. Я живу спортом, меня мотивировал мой же канал — мне приходило и приходит огромное число писем о том, как люди, посмотрев на мои успехи, бросают пить и курить, возвращаются в семьи, худеют.
Я считаю, что если у меня получилось, то у любого другого человека получится собрать волю в кулак и идти вперед, вопреки всему, к мечтам. Мне в этом помог спорт. Нужно верить в себя и никогда не поздно изменить свою жизнь в лучшую сторону. Не нужно жаловаться и ждать, нужно действовать.
«У меня был детский азарт двигаться только вперед»
Александра Солдатова
Один из самых драматичных моментов в моей карьере — когда я не попала на чемпионат Европы в 2018 году, который проходил в Испании, моей любимой стране после России. Чемпионат Европы — знаковый турнир. У меня был потрясающий настрой: я знала, что буду соревноваться с лидерами, знала, что у меня будут мурашки ходить по коже, ожидала невероятную публику на соревнованиях. Я готовилась, ждала этого старта, и буквально за неделю до турнира у меня случился перелом, который не сразу удалось распознать.
До чемпионата оставалась неделя. Мне было очень обидно и жалко, что я не могу поехать. Я помню, как прыгала на этой ноге и говорила: «Мне не больно, мне не больно, Саша, терпи, это Европа, прыгай как можешь». Я пыталась обмануть себя. Но у меня не получилось: было очень больно. Тогда я просто встала, посмотрела в глаза тренеру и молча ушла из зала. Это был солнечный майский день: я тогда села на бордюр и начала плакать. Я поняла, что пропускаю этот старт. Я оказалась на самом дне.
Мне было немного жалко себя. Но в тот же самый момент я себя ненавидела за то, что не сказала раньше о боли в ноге. Конечно, было тяжело найти в себе силы тренироваться дальше. Но я не видела для себя другого выхода, кроме как восстановиться и поехать на чемпионат мира, который был запланирован через пару месяцев. Я понимала: если пропущу еще один важный старт, то я зарою свою карьеру. Поэтому я собрала волю в кулак и начала делать все для того, чтобы туда поехать. (Позднее, в 2018 году, на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии Александра взяла два золота. — Прим. ред.)
Мне помогли бойцовские качества — я знала, что я боец, спортсмен и не тот человек, который сдается при сложностях. Я начала находить в себе силы. Также тогда, в 2018 году, мне помог один человек: он в меня очень верил, я была влюблена, и любовь мне помогала. У меня было всегда хорошее настроение, оживление и очень много сил идти дальше.
Если честно, я не воспитывала в себе бойцовские качества специально. Это заложилось, когда я еще была ребенком, и помогло мне по жизни. На тренировках я была «выскочкой»: приходила первой, уходила последней. Я всегда хотела больше тренироваться, чтобы меня (имеются в виду спортивные номера. — Прим. ред.) ставили под музыку. У меня был детский азарт двигаться только вперед. Но в это время весь зал меня ненавидел — мне даже устраивали темную. Это было не очень легко, знать, что все тебя не очень любят.
Но мой первый тренер Ольга Николаевна (Назарова, заслуженный тренер России по художественной гимнастике. — Прим. ред.) в меня очень верила. Моя любовь к спорту и поддержка тренера дали результат. Также мне очень помогла Анна Вячеславовна (Дьяченко. — заслуженный тренер России по художественной гимнастике — Прим. ред.), она всегда была со мной.
Я никогда себя специально не заставляла тренироваться. Если ты относишься к этому не как «ты должна и обязана», а как к любимому делу, то себя не приходится заставлять — ты с удовольствием идешь в зал и тренируешься.
Считается, что для спортсмена высокого уровня доброта — это не самое хорошее качество. Часто говорят: выйди, порви всех, сделай на злости. А я не могу так! Я никогда не выходила на турнир с мыслью всех разорвать. Я всегда выступала с любовью. Моя отличительная черта — это, наверное, и есть доброта и любовь. Я пропускала через себя всю композицию, каждую нотку, каждую музыку для номеров, но это не было спортивной злостью. Это была, наоборот, любовь — тем самым я располагаю к себе зрителей, судей и всех, кто меня поддерживает. Вот и все: любовь и доброта.
Нужна ли спортивная злость? У всех по-разному: какие-то спортсмены всегда выступают на настрое в духе «выйди и всех порви», и им это помогает. У меня другое, мне Ирина Александровна (Винер-Усманова, главный тренер сборной России по художественной гимнастике. — Прим. ред.) скажет: «Выступи с любовью». То есть у каждого свой подход. Главное — найти свое и понять, что тебе помогает.