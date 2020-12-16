Онлайн-пространство Stills Project с работами фотографов и художников из России запустили основательница агентства Eight Наиля Синицына и фотограф Дмитрий Черный . По словам создателей, современная фотография — не просто прикладная сфера деятельности, а полноценный вид искусства: это доказывают многочисленные представители этого направления, чьи работы выставляются в лучших галереях по всему миру.

Stills Project как раз собрал у себя самых перспективных фотографов и художников России и предоставил возможность приобрести их авторские принты и объекты. Авторы проекта работают в самых разных жанрах фотографии и сотрудничают с ведущими изданиями по всему миру, выставочными площадками, музыкантами и брендами. Среди них — Данил Головкин, Катя Туркина (Turkina Faso), Дима Черный, Саша Сахарная, Моника Дубинкайте, Ян Югай, Маша Демьянова, Анатолий Шабалин и другие.

Все принты, представленные на сайте Stills Projects, выпускаются ограниченным тиражом и сопровождаются личной подписью автора, что делает их по-настоящему уникальными арт-объектами. Проект уверяет, что тщательно следит за качеством печати, тестируя каждый образец и используя только проверенные технологии. Создателям удалось не просто запустить магазин, а дать возможность всем желающим погрузиться в мир современной фотографии и расширить представления об этой некогда узкопрофессиональной сфере деятельности.