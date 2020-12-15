Несмотря на сложный для ретейла год, некоторым маркам все же удалось выйти на российский рынок. В основном привозами занимаются мультибренды — «Афиша Daily» узнала, какие новые имена теперь можно найти в локальных магазинах.

H&M Group

Через два года после открытия в Москве физического магазина COS подтянулись остальные бренды из семьи H&M Group. Monki, Arket, Weekday, & Other Stories запустили русскоязычные сайты, а две последних марки еще и обзавелись офлайн-точками. COS, кстати, тоже сделал интернет-магазин в России, правда, и в нем, и в остальных брендах представлен не весь ассортимент.

Stepney Workers Club

В этом году спортивный мультибренд «Траектория» открыл концепт-стор Peak, к откытию магазина привезли несколько новых для России брендов. Один из них — Stepney Workers Club. Марка была основана в 2018 году Саймоном Си и Роджером Перейрой как «первая современная антифашистская обувная компания». При разработки дизайна создатели черпали вдохновение в культуре спортивного клуба Stepney Workers — антивоенной организации 1920-х годов. За основу кедов дизайнеры взяли винтажную модель на плотной вулканизированной подошве — так появился фирменный силуэт Dellow. Stepney Workers Club делает упор на необычные материалы: обувь из денима, замши, бархата и вельвета.

Story MFG

Еще одна новая для России марка в Peak — Story MFG. Ее создали супруги Саид и Кэти Аль-Рубей в 2013 году. Идея бренда заключается в концепции slow fashion и близости к природе. Знаковыми моделями марки стали футболки с принтом тай-дай и платья с ручной вышивкой. Бренд не использует материалы животного происхождения и агрессивные химикаты, а отходы от производства идут на удобрение почвы. Коллекции отшиваются вручную мастерами в Индии и Таиланде из тщательно отобранных натуральных материалов. За качество, дизайн и осознанный подход к производству бренд полюбился Джиджи Хадид, Хейли Бибер, а также рэперам Amine и Slowthai.

Sporty & Rich

Самый свежий привоз Peak — Sporty & Rich. Бренд классной повседневной одежды придумала Эмили Оберг — инфлюэнсер и неистовый коллекционер кроссовок. Лаконичные и приятные силуэты Sporty & Rich берут начало из 90-х: здесь можно найти футболки и джоггеры, худи и свитшоты, а также аксессуары — кепки и сумки. Бренд Эмили активно сотрудничает с крупными экологическими некоммерческими организациями, которые работают над оптимизацией процессов и сохранением чистоты планеты.

Uniform Bridge

В мужском мультибренде NUW в этом году появился корейский бренд Uniform Bridge. Марка представляет современный взгляд на мужскую базовую одежду, с которой можно создавать многослойные образы. Вещи Uniform Bridge легко узнать по многочисленным деталями, заимствованным у военной униформы, — накладным карманам, шнуркам-утяжкам, кнопкам и т. д. Простые силуэты отличаются приглушенной палитрой и практичными материалами.

Thisisneverthat

Еще один мультибренд Kixbox тоже привез в этому году несколько новых для России марок. Thisisneverthat — флагман нового поколения южнокорейского стритвира, вдохновленный современной южнокорейской культурой, искусством и ностальгией по уличной одежде 90-х. Бренд был основан в 2010 году в Сеуле тремя корейскими дизайнерами. У марки можно найти все типичные для стритвира модели — футболки с принтом, брюки карго, трикотажные джоггеры и аксессуары вроде панам.

Carne Bollente

«Все началось с глупой шутки», — так основатели Carne Bollente рассказывают о появлении идеи бренда, который с этого года также можно найти в Kixbox. В основе концепции — контраст между серьезной темой сексуальных табу и жизнерадостной, пронизанной юмором графикой. Название марки создатели позаимствовали у итальянского эротического фильма 1987 года, главную роль в котором исполнила знаменитая порнозвезда Чиччолина. Откровенные принты и вышивки можно найти практически на любом предмете Carne Bollente, от футболки до кошелька.

Public Possession

Бренд Public Possession был основан в 2012 году Валентино Бецем и Марвином Шуманом как аутлет, в котором сочетаются различные интересы его создателей. В концепцию легла идея объединить музыку, текст, графический дизайн и модные события. Этот процесс превратился в непрерывный идейный поток, все время эволюционирующий. Так, в 2013 году наряду с аутлетом к бренду присоединились студия звукозаписи и магазин. С тех пор оба пространства стали популярными площадками, которые принимают артистов со всего света.

Puebco

В этом году Kixbox развивает раздел Lifestore и привозит марки с предметами для обустройства дома. Компания Puebco родилась в Японии в 2007 году благодаря простой идее — изготавливать вещи инстинктивно, используя найденные и переработанные материалы для создания обновленных и оригинальных товаров. Puebco верит, что вещи, так же, как люди, — это синтез жизненного опыта, а предметы, с которыми мы каждый день взаимодействуем, несут с собой историю и ценность.

Aykasa

Aykasa — это монопродуктовый бренд: его специализация — коробки для хранения. В качестве материала используется долговечный антибактериальный пластик, который подлежит переработке. Коробки представлены в нескольких размерах, у них широкая цветовая палитра, а еще они легко собираются и разбираются.

Have a Good Time

Скейтшоп «Октябрь» также привез в этому году четыре новых бренда. Have a Good Time — небольшая группа граффити-художников, базирующихся в Токио. Они управляют крошечным магазином в районе Накамэгуро, где продают необычные и редкие книги, винил, различные произведения искусства и игрушки, собранные во время их путешествий по всему миру. Также у них есть своя линия одежды. Ребята очень любят свой логотип и часто печатают его на футболках, спортивных штанах и различных аксессуарах. За несколько лет Have a Good Time приобрел популярность благодаря сотрудничеству с рядом известных брендов вроде adidas, Vans и Beams.

Brain Dead

Brain Dead — еще одна команда художников со всего мира, возглавляемая дизайнером Kyle NG. Марка базируется в Лос-Анджелесе и берет вдохновение из панк-культуры, скейтбординга и мира андеграундных комиксов.

Crap

Crap был создан в ответ на переполненный дорогими и некачественными очками рынок. Штаб-квартира бренда расположена в Лос-Анджелесе, в самом туристическом его районе — Венис-Бич. Здесь же происходит процесс создания и тестирования оправ, которые успели зарекомендовать себя как гибкие и надежные.

Richardson

Создатель марки Эндрю Ричардсон родился в Англии. Поработав менеджером лондонского магазина Kenzo, он переехал в Нью-Йорк, где увлекся фотографией. В 1998-м Эндрю выпустил первый выпуск журнала Richardson, ставший настолько скандальным благодаря своему содержанию, что ряд платежных систем просто отказался с ним сотрудничать. В 2005-м был создан одноименный бренд, а первым дропом стала коллаборация с Supreme. Вся одежда Richardson пронизана личной философией его основателя: «Мне сорок девять, а я живу подростковой жизнью».

Miller et Bertaux

В 1985 году в Париже художники Франсис Миллер и Патрик Берто открыли в квартале Маре магазин с одеждой собственного дизайна, а также с необычными вещами, привезенными из путешествий. Позже дизайнеры дополнили ассортимент ароматами — их как раз привез в этом году парфюмерный магазин Molecule. Источником вдохновения для парфюмов становятся моменты из путешествий дизайнеров — роза в руках восточной женщины, благовония мексиканской церкви и другие запахи.

Gallivant

Gallivant — новый бренд инди-парфюмерии родом из Лондона, основанный Ником Стюардом в тесном сотрудничестве с парфюмерами Кариной Шевалье и Джорджией Наваррой. В коллекции можно найти ароматы ручной работы, вдохновленные оживленной атмосферой самых интересных и творческих городов мира. Бренд разработал для путешественников удобные флаконы емкостью 30 мл, идеально подходящие для поездок. Теперь Gallivant представлен в Cosmotheca.

Laura Mercier

Laura Mercier — американская марка декоративной косметики, уходовых средств и парфюмерии, которую теперь можно найти в «Золотом яблоке». Концепция бренда, который создала визажистка Лора Мерсье, — flawless face, невидимый макияж. Это мейкап, который маскирует недостатки, выравнивает поверхность кожи и практически не ощущается на лице. Так что к Laura Mercier надо идти в первую очередь за праймером, тональным кремом, пудрой и румянами.

Haruharu Wonder

Корейская марка Haruharu создает безопасные и эффективные продукты, используя натуральные ингредиенты — каждое средство минимум на 95% состоит из природных компонентов. Среди них можно найти зеленый чай с медом, ягоды маки и лошадиный жир. Также принципиальным отличием бренда является использование молочнокислых бактерий. Приобрести Haruharu Wonder можно на Wildberries.

Парфюмы Lush