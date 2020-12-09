На этот раз институт цвета Pantone назвал сразу два оттенка будущего года: Illuminating и Ultimate Gray. По словам Pantone, первый — яркий и жизнерадостный желтый, который наполняет теплом и солнечной энергией. Второй — холодный и спокойный серый, который, как галька на пляже, способен выдержать испытание временем.