В 2020 году парфюмерная индустрия получила множество ударов: границы закрывались, ингредиенты дорожали, потребители теряли обоняние, а магазины убирали с полок тестеры. Но фанатов этим было не напугать. Мы узнали, как читательницы «Афиши» покупали духи вслепую и насколько удачными были их приобретения.

Алина Маркетолог

Juliette Has a Gun Mad Madame

Я мини Похититель Ароматов и очень люблю духи, даже когда они просто стоят на полке и радуют глаз. Решилась на покупку Juliette Has a Gun Mad Madame вслепую я просто: мне нравится концепция самого бренда, нравятся их флаконы, упаковка, сайт, презентация. Также у меня есть другой их аромат, который я покупала с затестом, и он мне очень нравится. Конечно, при выборе я читала отзывы на Fragrantica, смотрела обзоры, но это не были муки выбора, мне нравится этот процесс. Изначально меня привлек флакон и название: Mad Madame — это то, что отзывалось во мне. По описанию и отзывам я представляла даму в мехах, с помадой, на каблуках. Это абсолютно не про меня, отсюда захотелось попробовать духи еще сильнее. В нотах меня привлекла роза, я рассчитывала на запах дикого цветка — его в итоге и получила. Еще мои любимые амбра и пачули, а финально меня подкупила животная нота. Заказывала сам флакон в интернете примерно пару месяцев назад. При первом затесте я вообще ничего не поняла, и у меня дико разболелась голова, я плохо чувствовала себя целый день. Разочарованию не было предела. Но где‑то через неделю я привыкла к запаху. Могу теперь использовать его даже дома. Для меня это запах именно такой сумасшедшей, немного грубой и уверенной в себе женщины. Я вообще не такая женщина, хожу в «мартинсах», пальто и шарфе как у Гарри Стайлза, и даже на мне он звучит интересно. Но вообще я мечтаю приехать в гости к бабушке и затестить его на ней и ее шубе, уверена, это будет невероятно!

Юля Редактор-корректор

Carner Barcelona Megalium, Comme des Garçons 2011, Comme des Garçons Celluloid Galbanum

Я из тех не очень адекватных местами коллекционеров, которые тратят на духи все, что можно и нельзя, а потом пытаются эти деньги отбить, обращая в свою секту как можно большее людей. В 2020 году я купила, наверное, несколько десятков флаконов духов, не зная заранее, как они пахнут. Обычно это либо приличный остаток во флаконе по хорошей цене в Parfbar, либо охота на «Авито» или в онлайн-магазинах. Моя практика показывает, что если уметь хорошо гуглить и знать не только очевидные ходы, то можно откопать сокровища. Выбирая духи, я в первую очередь смотрю на потенциально интересные марки или профиль. В этом помогает Fragrantica. В случае с нишевыми марками, смотреть на ней пирамиды смысла нет: они часто врут. Но есть смысл читать отзывы. Поскольку на «Фраге» они почти всегда противоположны друг другу, картину аромата в голове получается составить достаточно хорошо. К тому же если ошибусь, то смогу как следует разнюхать духи, внятно их описать и найти того человека, которому они подойдут. Из последних приобретений в первую очередь вспомнила Carner Barcelona Megalium. Я собирала заказ и, чтобы добить до определенной суммы, начала смотреть на незнакомые, но потенциально интересные ароматы. На тот момент я уже была знакома с двумя ароматами этой марки — Palo Santo и Bo-Bo, поэтому решила купить еще один. В итоге Megalium — это дерево, вымоченное в коньяке, со сладкой базой, вполне себе любопытное, я ни разу не пожалела. Иногда я в принципе узнаю о существовании каких‑то ароматов только потому, что нашла их на «Авито», так было с Comme des Garçons 2011. Его продавали за 2500 рублей, потому что на флаконе не работал спрей. Но я подумала, что раз это «цветы со скотчем» за такую цену, то я уж придумаю, как перелить жидкость. Пока он ехал, весь вытек, «пупырка» полностью промокла, я положила ее сушиться, и вся квартира пахла этим скотчем, клеем и легкой цветочной водой недели две — было тяжеловато. А флакон я вскрывала ножницами, потому что понимала, что продам сам аромат частями гораздо дороже. А недавно я купила в «Рив гоше» Comme des Garçons Celluloid Galbanum — просто потому, что два остальных аромата из этой серии у меня уже были. Если подумать, слепые покупки мне делать гораздо интереснее. Не то что бы я хорошо представляю аромат по описанию, скорее всегда оставляю себе пространство для исследования. Помаду, к примеру, сложно подобрать онлайн под цвет кожи, волос и по нужным тебе характеристикам. А с духами такого не бывает: когда ты в этой секте давно, тебе просто интересно разнюхивать новое. К тому же я никогда не жду ничего сногсшибательного. Денег мне на это не жалко: живем один раз! К тому же вдруг ковид, а у меня будет чем тренировать обоняние.

Comme des Garçons Andy Warhol's You're In

Я несколько раз покупала флаконы без предварительного затеста. Самый яркий пример — это аромат Comme des Garçons из коллекции, посвященной Энди Уорхолу, который я купила недавно. Хотела его давно, потом забывала, потом снова вспоминала. Сейчас он практически нигде не продается, но я нашла шоурум, где оставался флакон. Прочитала немногочисленные отзывы на Fragrantica — там он большинству не понравился, кто‑то в нем чуял чуть ли не мочу, но я посмотрела на пирамиду, прикинула и заказала. Не ошиблась, духи просто музыка сфер, божественные.

Даша Арт-директор

Comme des Garçons Holygrace, The Woods Collection Wild Roses, Histoires de Parfums Moulin Rouge

Несмотря на то, что я работаю в рекламе и бьюти-индустрии и, по сути, я как раз тот человек, который придумывает, как продавать косметику, я легко ведусь на грамотный маркетинг. Для меня в парфюме важно, как выглядит флакон и история, которая за ним стоит. Ошибаюсь я достаточно редко: примерно представляю, что мне нравится и что не нравится, и это срабатывает. Отзывы тоже читаю, чаще всего на Fragrantica, потому что там можно сразу посмотреть на ноты и другие, похожие духи. Среди ароматов, которые я брала вслепую, были Comme des Garçons Holygrace. Они очень заинтриговали меня по описанию: почти все отзывы, что я нашла, были достаточно разные, и мне захотелось попробовать. Не могу сказать, что аромат мне дико понравился, но это абсолютно не разочарование, просто что‑то очень интересное и неожиданное. А вот как именно его описать, я до сих пор не понимаю: он то воняет общественным туалетом, то пахнет аптекой, что совершенно разные вещи. В общем, я довольна, что его попробовала. Насчет второго аромата — The Woods Collection Wild Roses — я переживала. У меня сложные отношения с нотой розы, потому что раньше я ее воспринимала как химическую отдушку. Позже поняла, что роза может быть разной и она мне нравится. В этом аромате цветок сладкий и совсем не похож на запах освежителя воздуха. И мое великолепное открытие — Histoires de Parfums Moulin Rouge. Я клюнула на ноты пудры и фиалки, для меня это ассоциация с винтажной помадой, запах которой я очень люблю. Когда я попробовала аромат, действительно почувствовала то, что представляла, — театральную гримерку. Да, от него устаешь, да, наверное это аромат не на каждый день, но он крутой, и я рада, что получила то, что хотела.

Рита UX-дизайнер

Les Liquides Imaginaires Tellus

Во время карантина на сайте Cosmotheca были довольно большие скидки. Я открыла без разбора все духи и стала читать отзывы. Мне очень понравился комментарий под одним ароматом, что это «готические духи, будто заходишь на кладбище и видишь там чудесного мертвого принца», — почему‑то во мне это сильно отозвалось. Другие отзывы были примерно о том же: землистый аромат, темный лес и так далее. Плюс на духи была ну очень большая скидка — за полную цену я бы их точно не купила. Это были духи Les Liquides Imaginaires Tellus. К покупке я отнеслась как к лотерее, подумала, что если духи не понравятся, перепродам флакон. Но когда посылка пришла, запах показался мне очень интересным, такого у меня в коллекции определенно не было. Единственное, полагала, что он будет более густым и насыщенным, но все равно я довольна покупкой. Тем более если бы я пошла в магазин, то, скорее всего, не обратила бы на них внимание.

София Редакционный директор медиа Fazan

Comme des Garçons Play Black

Я часто покупаю ароматы, не пробуя их предварительно. С одной стороны, это странно, а с другой — мне нравится ожидание аромата, с мыслями, подойдет или нет. Последним классным приобретением был Comme des Garçons Play Black. На тот момент я не была знакома с брендом, просто знала, что ароматы стойкие и довольно необычные. Посмотрела описание, увидела древесные ноты, перец, чай лапсанг сушонг, березовый деготь и даже древесный мох. Все ингредиенты превращаются в необычную смесь, — как я люблю. В целом я не разочаровалась, но парфюм не стал для меня одним из любимых. Стоит «для настроения», как и многие другие ароматы в домашней коллекции. Play Black, как мне кажется, больше про мужскую сексуальную эстетику. Обычно я доверяю хорошим описаниям, и если меня оно завлечет, то я могу даже не тестить парфюм, а сразу оформлять доставку. Так было с Zielinski & Rosen, после того как прочла историю создания бренда. Еще читаю парфюмерного критика Ксению Голованову и ее канал Nose Republic. Также обращаю внимание на флаконы, люблю, когда они украшают туалетный столик. Если парфюм не понравится, то хоть флакон будет радовать глаз. Можно назвать себя парфюмерной сорокой?

Яна Бывшая бьюти-редакторка

DS & Durga White Peacock Lily