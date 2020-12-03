Спортивный бренд продолжает выпускать кастомные кроссовки, созданные известными музыкантами и локальными героями в рамках кампании «Superstar. Меняем игру». В этот раз свой взгляд на дизайн культового силуэта представил Noize MC. Рэпер посвятил новые Superstar эстетике ска-панка, скейтерской культуре, классическому нью-йоркскому граффити-тэггингу и олдскульному хип-хопу.

Традиционная черно-белая модель щедро украшена типографской звездочкой, цензурирующей мат, — фирменным знаком Noize MC. «Это не просто звездочки — это суперзвездочки, так как они теперь украшают Superstar», — говорит рэпер. Сзади на кроссовках можно увидеть граффити-тэг музыканта в виде двух колонок, а к пяткам приделаны петли с надписью «Noize MC» и «Super*».

Лимитированная модель станет доступна для покупки в приложении adidas app — приобрести ее можно будет, приняв участие в раффле. Сама модель поступит в продажу 7 декабря, стоимость — 7 990 рублей.