Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова (ФАР) выпустил линейку мерча, приуроченную к Международному дню борьбы со СПИДом. В небольшой релиз вошло три позиции со специальными принтами: худи, футболки и шоперы.

Понравившуюся вещь можно не только приобрести на сайте, но и получить в качестве благодарности за пожертвование на Global Giving (только сегодня). За взнос 10 долларов — шопер, за взнос 20 долларов — футболку, за взнос 40 долларов — худи. С более подробной инструкцией можно ознакомиться здесь.

