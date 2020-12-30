Каждый месяц мы собираем самую интересную косметику, которая успела появиться на полках магазинов. В декабре это маска с моментальным эффектом, духи с запахом винегрета и другие находки.
Редкий случай, когда марка, не специализирующаяся на ароматах, выпускает средство, которое можно смело ставить на одну полку с ладно скроенным парфюмом.
В запутанном названии кроется бархатистая текстура, которая удивительным образом не подчеркивает зимнее состояние губ.
Кофеин, пантенол и ниацинамид благотворно влияют на кожу головы, поэтому волосы начинают выглядеть плотнее.
Глиняная маска с экстрактами трав не только очищает кожу, но и расслабляет благодаря приятному запаху. Идеальное средство для домашнего спа.
Четыре сверхсияющих хайлайтера в разных оттенках. Явно не подойдут на каждый день, но станут незаменимыми на новогодних домашних вечеринках.
Веганский сквалан, полученный из масла оливы, можно использовать почти на всем теле. Масло восстанавливает и питает кожу, а еще оздоравливает волосы.
Ванильная сладость с молочными нотами, которая уравновешивается ананасовой кислинкой.
Бренд, подаривший миру одну из лучших тушей для ресниц Hypnose, теперь намерен сделать ресницы красивее не только декоративным путем.
Один из лучших продуктов года для моментального преображения кожи. Будьте осторожны, может слегка пощипывать.
Пополнение базовой линейки марки Don’t Touch My Skin — легкая сыворотка с полным комплектом всего самого необходимого для увлажнения.
Пугающая, как одноименный герой, смесь переспелой дыни и горячего асфальта.
Пожалуй, самый новогодний аромат. Ладан и перец вместо гирлянд, а ноты свеклы — вместо салатов.
Тонкий слой помады стойко держится на губах, причем даже под маской.
Удобная форма кислотного тоника помогает не забывать о важности регулярного отшелушивания.