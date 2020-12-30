Каждый месяц мы собираем самую интересную косметику, которая успела появиться на полках магазинов. В декабре это маска с моментальным эффектом, духи с запахом винегрета и другие находки.

Туалетная вода Authentic Beauty Concept

Редкий случай, когда марка, не специализирующаяся на ароматах, выпускает средство, которое можно смело ставить на одну полку с ладно скроенным парфюмом.

Цена от 3900 р.
Помада YSL Beauty Glow Matte Slim

В запутанном названии кроется бархатистая текстура, которая удивительным образом не подчеркивает зимнее состояние губ.

Цена от 2273 р.
Эликсир для создания прикорневого объема и увеличения диаметра волос Nioxin 3D Intensive Diaboost

Кофеин, пантенол и ниацинамид благотворно влияют на кожу головы, поэтому волосы начинают выглядеть плотнее.

Цена от 2902 р.
Маска для лица и тела Lush Beauty Sleep

Глиняная маска с экстрактами трав не только очищает кожу, но и расслабляет благодаря приятному запаху. Идеальное средство для домашнего спа.

Цена 1200 р.
Палетка хайлайтеров NYX

Четыре сверхсияющих хайлайтера в разных оттенках. Явно не подойдут на каждый день, но станут незаменимыми на новогодних домашних вечеринках.

Цена 1550 р.
Масло для лица Q+A

Веганский сквалан, полученный из масла оливы, можно использовать почти на всем теле. Масло восстанавливает и питает кожу, а еще оздоравливает волосы.

Цена 1390 р.
Парфюмерная вода Parle Moi de Parfum Mile High/38

Ванильная сладость с молочными нотами, которая уравновешивается ананасовой кислинкой.

Цена 16 750 р.
Сыворотка для роста ресниц Lancome Cils Booster

Бренд, подаривший миру одну из лучших тушей для ресниц Hypnose, теперь намерен сделать ресницы красивее не только декоративным путем.

Цена от 2317 р.
Маска для лица Lumene Nordic-C

Один из лучших продуктов года для моментального преображения кожи. Будьте осторожны, может слегка пощипывать.

Цена от 1500 р.
Увлажняющая сыворотка Don’t Touch My Hydration

Пополнение базовой линейки марки Don’t Touch My Skin — легкая сыворотка с полным комплектом всего самого необходимого для увлажнения.

Цена 1690 р.
Духи Nasomatto Fantomas

Пугающая, как одноименный герой, смесь переспелой дыни и горячего асфальта.

Цена от 9360 р.
Парфюмерная вода Comme des Garçons Rouge

Пожалуй, самый новогодний аромат. Ладан и перец вместо гирлянд, а ноты свеклы — вместо салатов.

Цена от 10 800 р.
Помада для губ Bobbi Brown Luxe Defining Lipstick

Тонкий слой помады стойко держится на губах, причем даже под маской.

Цена 3150 р.
Диски для пилинга Darling* happy-go-glowy

Удобная форма кислотного тоника помогает не забывать о важности регулярного отшелушивания.

Цена 1490 р.