Коллаборация дизайнера с Organic Kitchen — это средства с «экстрактом здравого смысла» для тех, кто устал от сложных уходовых продуктов.

Все началось с поста: Артемий Лебедев у себя в соцсетях написал, что современная мужская косметика отличается специфическим «мужским» дизайном, а ему хочется нейтральных и понятных продуктов, которые просто хорошо выполняют свою функцию. Organic Kitchen предложил дизайнеру сделать такие средства для специальной линейки, в рамках которой бренд как раз сотрудничает с блогерами.

Итогом совместной работы стали два новых продукта — «Артемий Лебедев посоветовал: Просто хороший гель для душа» и «Артемий Лебедев посоветовал: Просто хороший шампунь» с «экстрактом здравого смысла». Дизайнер сам придумал свойства продуктов, отдушку, активные компоненты, название и, естественно, дизайн. Упаковки пронумерованы римскими цифрами I и II (чтобы точно не запутаться), а их компактный объем и надежная крышка позволят брать средства в поездки или зал.